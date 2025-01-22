RHEINBÖLLEN – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der B 50 in der Gemarkung Argenthal am 10.06.2026

Am 10.06.2026 um 15:17 Uhr befuhr ein roter Skoda Octavia die B 50 von Rheinböllen kommend in Richtung Simmern. In der Gemarkung Argenthal im Baustellenbereich, kollidierte die Fahrzeugführerin zunächst mit mehreren Leitbaken und kam daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender schwarzer, nicht näher bekannter Pkw, wurde hierbei gefährdet und konnte den Zusammenstoß nur durch ein beherztes Ausweichen in den rechten Grünstreifen verhindern. Die Polizeiinspektion Simmern sucht nun den geschädigten Fahrer im entgegenkommenden schwarzen Pkw und/oder mögliche weitere Unfallzeugen. Es wird um telefonische Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06761 921-0 gebeten. Quelle: Polizei