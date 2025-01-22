BAD NEUENAHR-AHRWEILER Verkehrsunfall auf der A 61 – LKW kommt von Fahrbahn ab

Donnerstag, den 11.06.2026 kam es gegen 05:00 Uhr auf der Autobahn 61 in Höhe Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Graben und kippte dort um. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine Sperrung der Fahrbahnen war nicht erforderlich, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 11:00 Uhr erfolgte die Bergung des LKW. Quelle: Polizei