STADT NEUWIED – Neuwied neu gesehen – Stadtgalerie zeigt besondere Perspektiven auf die Deichstadt

Wer durch Neuwied geht, kennt viele Orte ganz selbstverständlich. Doch wie sieht die Stadt aus, wenn man genauer hinschaut? Antworten darauf gibt die Ausstellung „Neuwied neu gesehen“, die ab dem 26. Juni in der Stadtgalerie Mennonitenkirche zu sehen ist. Neun Fotografinnen und Fotografen der Neuwieder Fotowerkstatt präsentieren dort Aufnahmen, die bekannte Orte und alltägliche Szenen aus ungewohnten Blickwinkeln zeigen.

Die Mitglieder der Gruppe haben sich im VHS-Kurs „Fotowerkstatt“ kennengelernt. Bei gemeinsamen „Fotowalks“ entstanden zahlreiche Bilder, die bewusst von klassischen Stadtansichten abweichen. Statt gängiger Postkartenmotive rücken Spiegelungen, Lichtstimmungen, Straßenszenen und Details in den Mittelpunkt, die im Alltag häufig übersehen werden. Die Künstlerinnen und Künstler setzen jeweils eigene fotografische Schwerpunkte und zeigen, wie vielfältig dieselbe Stadt wahrgenommen werden kann. An der Ausstellung beteiligt sind Rachid Attaoua, Dietmar Bernhard, Gudrun Hail, Werner Krämer, Bernd Langheim, Reinhard Schütte, Dieter Warnke, Helga Warnke und Vera Wolber.

„Neuwied neu gesehen“ läuft vom 26. Juni bis zum 16. August. Die Ausstellung eröffnet am Mittwoch, 25. Juni, um 19 Uhr in der Stadtgalerie Mennonitenkirche. Die Teilnahme an der Vernissage ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Im Rahmen der Fahrten des Deichstadt-Express ist der Eintritt zur Ausstellung außerdem an den Samstagen, 28. Juni und 26. Juli frei. Die Stadtgalerie Mennonitenkirche, Schloßstraße 2, ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder ab 12 Jahren 2 Euro. Kinder unter 12 Jahren besuchen die Ausstellung kostenfrei.