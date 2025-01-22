WEISSENTHURM – Brand eines Wohnhauses in Weißenthurm

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße in Weißenthurm. Die erste Meldung bei der Integrierten Leitstelle ging gegen 0.00 Uhr ein. Der Brand dürfte in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude wurden ein männlicher und eine weibliche Bewohnerin aus einer der oberen Etagen schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des Gebäudeschadens kann nicht beziffert werden. Hierzu wird in den nächsten Tagen ein Gutachter hinzugezogen. Quelle: Polizei