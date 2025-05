STADT NEUWIED – Sonntägliche Erkundungstouren in Neuwied – Führungen der Tourist-Information am 18. Mai

Durchatmen in der Natur oder Wandeln auf geschichtsträchtigen Spuren? In Neuwied ist beides möglich! Um da die Wahl des nächsten Ausflugsziels ein wenig zu erleichtern, hat das Team der Tourist-Information Neuwied ein vielfältiges Stadtführungsprogramm zusammengestellt. Am Sonntag, 18. Mai, haben Interessierte die Möglichkeit, gleich bei vier verschiedenen Touren die Deichstadt und ihre Umgebung zu erkunden.

Bereits um 11 Uhr heißt es raus aus der Stadt und rein in die Natur. Vom Parkplatz unter der Burgruine Altwied startet die etwa vierstündige „Rundwanderung auf dem Fürstenweg“. Streuobstwiesen, das Naturschutzgebiet am Moorbach, das Museum Monrepos und die Laubachsmühle sind nur einige der, auf der circa elf Kilometer langen Strecke zu erwandernden, Wegmarken.

Wer aktuell durch die Neuwieder Innenstadt schlendert, hat sie bestimmt schon entdeckt: die lebensgroßen Beton-Figuren der Wanderausstellung „Alltagsmenschen“. Alle, die mehr zu den Alltagsmenschen erfahren möchten, lädt die Tourist-Information um 13.30 Uhr zu einer Führung auf den Spuren der Figuren ein. Von der Tourist-Information auf dem Luisenplatz aus gibt die Führung in etwa 90 Minuten Einblick in die Hintergründe der Ausstellung und die Arbeit der Künstlerinnen.

Um 15 Uhr steht bei einer dritten Stadtführung Neuwieds bekanntestes Bauwerk und Alleinstellungsmerkmal im Mittelpunkt: der Deich. Auf einen Besuch im Deichinformationszentrum folgt ein Spaziergang auf der Deichmauer – vorbei am Krups-Denkmal – und ein Stück entlang des Erddeiches.

Ebenfalls um 15 Uhr dreht sich eine Führung rund um ein sehenswertes Gotteshaus: Die Feldkirche – Namensgeberin für den Stadtteil Feldkirchen – besticht vor allem mit ihren Meistermann-Fenstern. Hier erfahren Interessierte alles darüber, wie aus „Löchern in der Wand“ abstrakte Glas-Kunstwerke wurden, die auch die Entwicklung im Schaffen des Künstlers Georg Meistermann dokumentieren.

Für alle Führungen gilt: Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Dies ist telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich. Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Eine Ausnahme bildet die „Rundwanderung auf dem Fürstenweg“. Erwachsene zahlen hier 10 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 5 Euro. Weitere Führungen finden Interessierte unter www.neuwied.de/fuehrungen.

Foto: Der Deich ist eines der Neuwieder Wahrzeichen. Bei einer Führung erfahren Interessierte mehr über die Geschichte des Bauwerkes. (Foto: Nikolai Benner)