ROMMERSDORF – Kreuzgang Konzerte bringen Live-Musik in die Abtei – Tickets für unvergessliche Abende sichern – Zwei Konzerte ausverkauft

Für Musikliebhaber, die besondere Spielstätten schätzen, gibt es im Neuwieder Veranstaltungskalender ein seit Jahren bewährtes Glanzlicht: Die Kreuzgang Konzerte laden im Mai ein, die beeindruckende Kulisse der Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis zu erleben. Die eindrucksvollen, jahrhundertealten Gemäuer des einstigen Klosters bieten eine Atmosphäre, die Live-Musik, Architektur und die Historie des Ortes auf besondere Weise vereint. Die prachtvollen Säulengänge des Kreuzgangs, die der Veranstaltungsreihe ihren Namen verleihen, schaffen dabei ein einzigartiges Ambiente. An vier Abenden im Mai, jeweils um 20 Uhr, öffnet dieser geschichtsträchtige Ort seine Tore für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das einlädt, den Alltag für einen Moment zu vergessen.

„HovesMeute“ unterhalten am Montag, 12. Mai, mit modernem Celtic-Folk-Rock. Traditionelle keltische Rauf- und Sauflieder, Balladen und Tänzen, auf den modernen Zeitgeist abgestimmt, sorgen für ausgelassene Stimmung und gute Laune. Die Stücke der Band erzählen von Liebe und historischen Schlachten, grünen Hügeln und Heimweh – und lassen das Publikum nicht selten mit einem breiten Grinsen zurück.

Am Mittwoch, 14. Mai, begeistert das Bläserensemble „Young harmonic Brass“ in der Abtei. Die Musiker begeistern als Sextett mit hochklassiger Musik, viel Humor und charmanten Geschichten. Seit der Gründung 1994 werden sie gefeiert, in zahlreichen Wettbewerben sowie Workshops haben sie sich seither einen Namen gemacht und sind bekannt für herausragende Konzerte im In- und Ausland. Ein Muss für alle Fans der Blechbläsermusik!

Schnell sein lohnt sich: Die Tickets für „Die Rheinsirenen“ am 19. Mai und den Abend mit „Simply Unplugged“ am 21. Mai sind bereits vergriffen. Mit lediglich 200 heißbegehrten Plätze bietet die Location begrenzten Platz – was maßgeblich für die große Nähe zu den Künstlern ist. Das komplette Programm sowie Informationen zum Vorverkauf sind online unter: www.neuwied.de/kreuzgang-konzerte. Tickets gibt es auch in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Telefon 02631 802 5555 und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2. Foto: whartmann