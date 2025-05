DIERDORF – Unwägbarkeiten des Lebens stehen im Fokus – „Das war nicht mein Plan: wenn das Leben anders verläuft als gedacht“ – Veranstaltung am 22. Mai in Dierdorf

„Das war nicht mein Plan – wenn das Leben anders verläuft als gedacht“, ist das Thema der zweiten Veranstaltung aus der TRIALOG-Reihe „IRRwege verstehen“, mit der die Psychiatriekoordination des Landkreis Neuwied am Donnerstag, 22. Mai 2025, 17.30 Uhr, in den Räumlichkeiten von Franziskaner Mobil, Hauptstraße 15, 56269 Dierdorf die Unwägbarkeiten des Lebens in den Mittelpunkt stellt.

„Unsere Welt ist geprägt von Plänen und Zielen. Doch oftmals verlaufen unsere Lebenswege nicht so, wie wir es uns wünschen oder vorstellen. Egal ob es sich um berufliche Umstellungen, persönliche Krisen oder unerwartete Ereignisse handelt, immer wieder müssen wir mit Veränderungen umgehen und unsere persönlichen Lebenskonzepte anpassen. Ausdrücklich unterstütze ich die entsprechenden Angebote unserer Psychiatriekoordination, die dazu befähigen sollen, damit umzugehen“, ruft Landrat Achim Hallerbach dazu auf, den Termin zu nutzen.

Moderiert von Sarah Berens und Julia Bröhling-Kusterer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, eigene Erlebnisse zu reflektieren und gemeinsam neue Wege zu finden, mit Herausforderungen umzugehen.

„Anders als bei klassischen Vorträgen wird beim TRIALOG kein Wissen durch Experten vermittelt, vielmehr stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre persönliche Expertise zur Verfügung. Der Erkenntnisgewinn entsteht durch den offenen Dialog, durch den Austausch von Erfahrungen und die Einnahme anderer, neuer Sichtweisen“, erläutert Verena Bruchof von der Kreis-Psychiatriekoordination.

Die Veranstaltung findet von Franziskaner Mobil in Dierdorf statt. Mit finanzieller Unterstützung der Psychiatriekoordinationsstelle der Kreisverwaltung Neuwied ist das Angebot kostenfrei.

Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung bis zum 20. Mai 2025 unbedingt erforderlich. Anmeldungen werden unter der Rufnummer 02689-6970980 entgegengenommen.

