STADT NEUWIED – ROMMESDORF – Kreuzgang Konzerte erklingen in der Abtei Rommersdorf – Vorverkauf für Mai 2026 läuft ab sofort

Sie sind längst eine feste Kulturinstitution: Die Kreuzgang Konzerte im namensgebenden Säulengang der Abtei Rommersdorf. Bei Musikliebhabern überregional bekannt, sind sie aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Neuwied nicht wegzudenken. Im Mai 2026 laden wieder vier Abenden zu stimmungsvollen Kulturerlebnissen vor einzigartiger Kulisse im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis ein. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Eröffnet wird die Konzertreihe am Montag, 4. Mai, von den Rambling Rovers. Die Band gehört seit über zwei Jahrzehnten zu den festen Größen der deutschen Folk-Szene: Mitreißender Irish Folk mit authentischem Klangbild. Traditionelle Instrumente wie Fiddle, Banjo, Dudelsack und kraftvoller Gesang verbinden sich zu einer energiegeladenen Mischung aus traditionellen Jigs und Reels, gefühlvollen Balladen und beliebten Pub-Songs – Stimmung und gute Laune garantiert.

Am Mittwoch, 6. Mai, folgt ein Abend mit Gerd Köster und seinem Programm „Bla Bla & Dei dei“. Der bekannte Kölner Musiker und Schauspieler erzählt musikalisch vom Leben in all seinen Facetten. Das Programm verspricht: „Poetische, prosaische und musikalische Geschichten und Gedichte über zornige, zotige, bescheidene, blitzgescheite, brunzblöde, einfühlsame, großkotzige und ratlose Mitmenschen.“ Denn: „Es gibt keine normalen Menschen — es gibt nur die Menschen.“

Das dritte Konzert bringt am Montag, 18. Mai, die Simon & Garfunkel Revival Band zurück in die Abtei Rommersdorf. Mit großer musikalischer Präzision und viel Leidenschaft lassen die fünf Musiker die unvergessenen Klassiker des legendären Duos wiederaufleben. Die perfekte Balance aus originalgetreuem Klang und eigener Interpretation sorgt dafür, dass die berühmten Harmonien von „The Sound of Silence“ oder „Mrs. Robinson“ im Kreuzgang ganz besondere Wirkung entfalten.

Den Abschluss der Reihe gestalten am Mittwoch, 20. Mai, Simply Unplugged. Seit 1999 begeistern die drei Musiker mit akustischen Versionen bekannter Welthits. Musikalisches Können, humorvolle Moderationen und abwechslungsreiche Bühnenshows machen das Konzert zu einem emotionalen Erlebnis – nahbar, authentisch und voller Gänsehautmomente

Gerade einmal 200 Plätze bietet die besondere Location der Abtei Rommersdorf, daher empfiehlt sich ein frühzeitiger Kartenkauf – etwa als Weihnachtsgeschenk. Weitere Infos sowie Tickets unter www.neuwied.de/kreuzgang-konzerte. Karten für alle Veranstaltungen gibt es außerdem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Telefon 02631 802 5555 und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.