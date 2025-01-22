SCHIFFERSTADT – Patrick Kunz erneut zum Bezirksvorsitzenden gewählt – Änderungen im Bezirksvorstand FREIE WÄHLER Rheinhessen-Pfalz

Bei dem letzten Bezirksparteitag der FREIEN WÄHLER, Bezirksvereinigung WB3 Rheinhessen-Pfalz, wurde Patrick Kunz, MdL, einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Seit 2020 führt Kunz die Bezirksvereinigung, die im Norden von Bingen, über Mainz nach Speyer und Teile von Rheinhessen und der Vorderpfalz reicht.

Gerhard Wenderoth aus Mainz wurde als Stellvertreter bestätigt. Neu hinzugekommen als Stellvertreter ist Günther Köhler vom Kreis Alzey- Worms. Hans Arndt, Ludwigshafen, hatte sein Amt zur Verfügung gestellt. Zusammen mit Christian Weiskopf, Mainz, übernimmt Arndt die Stelle als Beisitzer. Hans-Jürgen Klöckner aus Bingen bleibt Schatzmeister. Nach zwei Jahren Unterbrechung im Bezirksvorstand ist Franz Sattel, Schifferstadt, wieder als Schriftführer im Amt.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Landtagswahl am 22. März 2026. Dreizehn Wahlkreise sind im Wahlbezirk 3 zu besetzen. Dr. Joachim Streit, aktuell MdEP, führt bei den kommenden Wahlen als Spitzenkandidat die FW-Landesliste an. Wird der Einzug in das Rheinland-Pfälzische Parlament geschafft, wird Streit seine Position im EU Parlament aufgeben und sich ganz dem Landtag widmen. Patrick Kunz hofft, dass es gelingt, in jedem Wahlkreis Kandidatinnen und Kandidaten für die Direktkandidatur zu gewinnen. Die Vorbereitungen für den Wahlkampf sind angelaufen und werden unter anderem von der Landesgeschäftsstelle unterstützt.

Für die FREIEN WÄHLER haben die Themen Schulische und berufliche Bildung, Gesundheitsversorgung allgemein und speziell auf dem Land, Erhaltung der Krankenhäuser sowie die nach wie vor schleppende und unbefriedigende Migration Priorität beim aktuellen Wahlprogramm.