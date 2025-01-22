RHEINLAND-PFALZ – Kreative Angebote und Unterstützung im digitalen Alltag: Media:BRÜCKE geht an den Start – Im Zentrum Zweibrückens hat die Medienanstalt Rheinland-Pfalz am Samstag, 29. November 2025, die Media:BRÜCKE feierlich eröffnet. Gemeinsam mit Ministerin Dörte Schall und Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza diskutierten Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft darüber, wie man Herausforderungen in einer Demokratie angehen und mediale Teilhabe gelingen kann. Beim anschließenden Tag der offenen Tür erkundeten Besucher*innen die neuen Räume und Angebote der Media:BRÜCKE.

Zweibrücken ist nach Speyer, Trier und Ludwigshafen der vierte Ort der medialen Teilhabe in Rheinland-Pfalz. Die Medienanstalt RLP verantwortet die Media:BRÜCKE mit Unterstützung der Stadt Zweibrücken und des MedienkompetenzNetzwerk Südwestpfalz. Der neue Begegnungsort in der Zweibrücker Fußgängerzone beheimatet den Offenen Kanal (OKTV Südwestpfalz) und bietet eine breite Palette an Angeboten, bei denen Interessierte den Umgang mit Medien und digitalen Technologien erlernen und ihr Wissen vertiefen können. Mit 3D-Druckern und in den Podcast- und Videostudios können Bürger kreativ werden. In Sprechstunden der Digital-Botschafter können sie grundlegende Fragen zu Smartphone und Co. stellen.

Dörte Schall, Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, sagt: „Digitalisierung ist sowohl Herausforderung als auch Chance: Sie verändert alle Lebensbereiche. Gleichzeitig bringt sie neue Beteiligungs- und Bildungschancen. Ich wünsche mir, dass die Media:BRÜCKE als Ort der medialen Teilhabe von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird und sich zu einem Ort der Begegnung entwickelt.“

Dr. Marold Wosnitza, Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken, führt aus: „Mit der Media:BRÜCKE gewinnt unsere Innenstadt einen offenen, lebendigen Ort, an dem Menschen jeden Alters Medienkompetenz stärken, digitale Technologien selbst ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen können. Gerade in Zeiten rasanter Veränderungen ist es wichtig, dass wir den Zugang zu digitalem Wissen breit ermöglichen und Raum für Begegnung schaffen. Ich freue mich sehr, dass Zweibrücken nun Teil dieses erfolgreichen Netzwerks ist und danke allen Beteiligten für ihr großes Engagement.“

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, betont: „Der digitale Wandel, der Einsatz von KI und die damit oftmals einhergehende Verbreitung von Falschinformationen stellen unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Deshalb sind die Orte medialer Teilhabe so wichtig: In der Media:BRÜCKE kommen Menschen von jung bis alt zusammen, um Medien auszuprobieren, Gefahren zu erkennen und sich ehrenamtlich zu beteiligen. Interessierte stärken ihre Medien- und Demokratiekompetenz mit niedrigschwelligen und praxisnahen Angeboten.“

Vielfältige Angebote für alle Altersgruppen

Der neue Hauptsitz des Offenen Kanals Südwestpfalz ermöglicht den Bürgern, selbst Produzent*in zu werden und eigene Beiträge für das Bürgerfernsehen zu drehen und auszustrahlen. Auch in dem Making- und Coding-Bereich mit 3D-Druckern und Lasercuttern können Bürger kreativ werden. Die meisten Angebote setzen dabei keine Vorkenntnisse bei den Teilnehmern voraus. Die offenen Sprechstunden der Digital-Botschafter richten sich an Erwachsene und speziell Senior*innen, die Unterstützung bei ihren ersten Schritten in die digitale Welt und Antworten auf Fragen rund um digitale Geräte und Anwendungen suchen. Auch lokale Institutionen und Unternehmen finden in der Media:BRÜCKE Raum, ihre eigenen Projekte zu Medien, Technik und zum Zusammenleben in einer digitalen Gesellschaft anzubieten.

Die nächsten Veranstaltungen in der Media:BRÜCKE

Täglich von Montag bis Freitag: OKTV Südwestpfalz – Technikverleih und Sendebeiträge

Immer montags: Offener Redaktionstreff

Donnerstag, 11. Dezember 2025: Digitale Fotografie für Einsteiger

Freitag, 12. Dezember 2025: Digitale Bildbearbeitung für Einsteiger

Donnerstag, 08. Januar 2026: Podcasts produzieren – Lern’ unser Podcast-Studio kennen

Mittwoch, 21. Januar 2026: Videoschnitt mit DaVinci Resolve – Schnupperkurs

Alle Informationen und Anmelde-Optionen zu Veranstaltungen finden sich auf der Webseite der Media:BRÜCKE unter www.mediabruecke.de.

Foto: Medienanstalt RLP / Film-& Fotostudio Pirmasens.