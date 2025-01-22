ROTT – Westerwald RockerZ 29. November 2025 Rott, Pavillon

Erstes „Acoustic Nights“ Konzert der Westerwald Rockerz in Rott – eine Welle der Begeisterung und intensiver Emotionen. Die Band „Westerwald RockerZ“ hat sich in nur zwei Jahren, in ihrer aktuellen Besetzung, einen ausgezeichneten Ruf in der Livemusikszene erspielt und bereits einige Höhepunkte in dieser Zeit verzeichnen können.

Neben ihrem energiegeladenen Rockprogramm präsentierte die Band nun ein zusätzliches, akustisches Format – ein neues Klanggewand mit vertrauter Leidenschaft, unter dem Motto „Acoustic Nights“.

Bei der Premiere in Rott am Samstag konnte die Band das Publikum damit restlos überzeugen und zeigte sich teilweise selbst ungläubig überrascht über die Bandbreite von Begeisterung und emotionaler Ergriffenheit, die Ihnen entgegenschlug.

Mit einem breit gefächerten Programm, u. a. BAP, Ed Sheeran über Papa Roach, Pink bis hin zu Toto ging es auf eine musikalische Reise mit emotionalen Momenten, aber auch dynamischen Elementen mit Publikumsbeteiligung, was am Ende des Abends alle begeistert zurück ließ und eindeutig Lust auf mehr gemacht hat.

Der nächste Termin der „Acoustic Nights“ Reihe ist am 20.12. in der Grube Ferdinand in Neustadt/Wied. Weitere Termine sind für 2026 geplant.