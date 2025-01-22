ALTENKIRCHEN – Adventkaffee der Landfrauen

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen veranstalten am Freitag, 12. Dezember 2025, um 14:30 Uhr ihren Adventkaffee im Bürgerhaus in Mammelzen. Die Vorsitzende Anka Seelbach freut sich, an diesem Nachmittag die Gemeindeschwester Plus Lena Mertgen begrüßen zu können. Mertgen wird von ihrer Tätigkeit berichten und auch Fragen beantworten. Anmeldung bis 07. Dezember 2025 unter Tel.: 0171 2818065 oder per Mail an landfrauen.ak@web.de