ALTENKIRCHEN – Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Altenkirchen

Ein Unbekannter drang am Donnerstag, 18. September 2025 in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 03:17 Uhr durch Aufbrechen des Schlosses einer Nebeneingangstür in das Lebensmittelgeschäft „Alsaleh Markt“ in der Kölner Str. 1 in Altenkirchen ein und entwendet die Tageseinnahmen aus der Kasse und nahm eine Geldzählmaschine mit. Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/SHZWPqD. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0. Quelle Polizei