STADT NEUWIED – Reges Interesse an der Neuwahl des Jugendbeirats

Viele junge Menschen in Neuwied wollen sich einbringen: Bei der Neuwahl des Jugendbeirats für die Amtsperiode 2026 bis 2028 kandidieren an 13 weiterführenden Schulen insgesamt 45 Jugendliche. Etwas mehr als 4.000 Wahlberechtigte haben von der Stadtverwaltung eine offizielle Wahlbenachrichtigung erhalten.

Der Jugendbeirat vertritt die Interessen der minderjährigen Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Neuwied und berät die Verwaltung sowie die politischen Gremien in jugendrelevanten Fragen. Auf seine Initiative gehen beispielsweise der Streetballplatz und der Skatepark am Icehouse sowie das Jugendzentrum Big House zurück. Zudem entwickelte er ein Klimaschutzpapier für die Stadt. Aktuell setzen sich die Mitglieder für die weitere Gestaltung des Stadtparks an der Eishalle ein.

Neben der Wahl an den Neuwieder Schulen in der Woche vom 18. bis 22. Mai wird am Mittwoch, 20. Mai ein weiterer Sitz bestimmt. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die an diesem Tag 12 bis 17 Jahre alt sind, ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Neuwied haben und ihr Wahlrecht nicht an einer weiterführenden Schule in Neuwied ausüben können. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a. Dort ist auch eine direkte Kandidatur für den neuen Jugendbeirat möglich. Weitere Informationen gibt das Kinder- und Jugendbüro unter Tel. 02631 802170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de.