KREIS NEUWIED – Girls‘ Day bei der Abfallwirtschaft: Mädchen erkunden vielfältige Berufsmöglichkeiten

Zum dritten Mal beteiligte sich die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR am bundesweiten Girls’ Day und öffnete ihre Türen für interessierte Schülerinnen. Ziel der Initiative ist es, Mädchen Einblicke in Berufsfelder zu ermöglichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind.

„Das große Interesse an unserer Arbeit freut uns sehr. Der Girls’ Day bietet Schülerinnen eine wertvolle Gelegenheit, erste Eindrücke aus der Arbeitswelt zu sammeln. Uns ist es wichtig, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Berufswahl unabhängig von Rollenklischees zu treffen. Besonders hervorheben möchten wir das Engagement unserer Auszubildenden, die die Planung und Durchführung auch in diesem Jahr wieder übernommen haben“, erklärt Andreas Saal, Vorstand der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied.

Im Rahmen einer abwechslungsreichen Rallye durch die verschiedenen Fachbereiche am Standort Neuwied erhielten die Teilnehmerinnen einen umfassenden Überblick über die Aufgaben der Abfallwirtschaft. Praxisnahe Programmpunkte wie ein Müllsortierspiel, eine Mitfahrt im Entsorgungsfahrzeug sowie das eigenständige Bedienen der Kippvorrichtung vermittelten anschauliche Einblicke in den Arbeitsalltag.

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied setzt sich aktiv dafür ein, die Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten in ihrem Tätigkeitsfeld sichtbar zu machen und traditionelle Rollenbilder aufzubrechen. Der Girls’ Day leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, indem er jungen Mädchen Orientierung bietet und sie dazu ermutigt, eigene Interessen zu verfolgen.

Auch die diesjährige Veranstaltung stieß erneut auf sehr positive Resonanz. Wie schon in den vergangenen Jahren fiel das Feedback der Teilnehmerinnen durchweg erfreulich aus. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden sowie den Auszubildenden und dem Team des Personalmanagements, die mit großem Einsatz zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. Die Vorfreude auf den Girls’ Day 2027 ist bereits jetzt groß.