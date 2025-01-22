STADT NEUWIED – Neuwieder Markttage

Seit vielen Jahrzehnten bieten im Oktober die Neuwieder Markttage Abwechslung, Information und Unterhaltung. Zwiebel, Pflanzen, Öle, Brot, Käse, ein Weindorf und viele Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten sind vertreten. Besonders das traditionelle Heerlager der Ehrengarde zieht die Besucher an. Die Erbsensuppe ist am Nachmittag aus. Allerdings liegen auf dem Grill noch zahllose Steaks und Würste, damit die Besucher nicht verhungern. Etwas weiter gibt’s süße Pfannkuchen und Zuckerstangen daneben Blumenzwiebel, Pflanzschalen und bei der SWN den Kalender fürs nächste Jahr. Der obligatorische Adventskalender -Verkauf bei den Lions läuft auch so gut, wie der Gebrauchtbücherstand des Vereins. Für die kalte Jahreszeit sind Strickmützen im Angebot. Am Sonntag ist in der City ab 13.00 Uhr verkaufsoffen. Dann wird’s auch wieder neue Erbsensuppe bei der Ehrengarde im Heerlager geben, wobei der rege Getränkeverkauf den Gardisten einiges abverlangt. Ein Bummel über den Markt macht durstig und alle Bänke und Strohballen sind besetzt. Wer allerdings mit Bus und Bahn in die City fährt muss sich auf einen längeren Marsch einstellen, denn der Markt ist großräumig abgesperrt und im Innenstadtbereich gibt’s nur wenige Haltestellen. Bis Sonntag 18.00 Uhr sind dem Einkaufsspaß in der Deichstadt keine Grenzen gesetzt. (mabe) Fotos: Marlies Becker