ASBACH – Einbruch in Einfamilienhaus in Asbach

Freitagabend, 10. Oktober 2025 im Zeitraum zwischen 18:00 und 21:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach in der Straße „An der Jugendherberge“. Durch Unbekannte wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei