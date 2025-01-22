KROPPACH – FLY & HELP feiert 1.000te Schuleröffnung mit Gala-Kreuzfahrt auf der MS Artania – 1,1 Millionen Euro ermöglichen 18 weitere Schulbauten

Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP hat Grund zum Feiern: Mit der Eröffnung der 1.000te Schule weltweit am 17. September in Sri Lanka, wurde ein historischer Meilenstein erreicht. Seit der Gründung im Jahr 2009 widmet sich die Stiftung dem Bau von Schulen in Entwicklungsländern – aus der Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel zu Entwicklung, Selbstbestimmung und Zukunftschancen ist. Aus einer Weltumrundung des Stifters Reiner Meutsch im Kleinflugzeug entstand damals die Vision, Kindern den Zugang zu Schulbildung zu ermöglichen. Was mit fünf Projekten begann, hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Bildungsinitiative entwickelt. Dieses Jubiläum wurde nun gemeinsam mit langjährigen Partnern, Spenderinnen und Spendern

sowie prominenten Künstlern auf einer festlichen Gala-Kreuzfahrt mit der MS Artania vom 3. bis 6. Oktober 2025 gewürdigt. Ein besonderer Dank gilt Phoenix Reisen, die diese Jubiläumsreise ermöglichten und die Stiftung seit vielen Jahren unterstützen.

Stars auf hoher See

Das abwechslungsreiche Programm an Bord begeisterte die Gäste: Zum Auftakt sorgten Peter Orloff, Graham Bonney, Olaf Henning und Anna-Maria Zimmermann beim zünftigen Oktoberfest an Deck für ausgelassene Stimmung. Am zweiten Abend brachte Comedian Wolfgang Trepper den Saal zum Lachen, bevor zum Abschluss der Reise ein Gala-Abend den Höhepunkt bildete. Dort standen Maite Kelly, Johnny Logan & Band sowie Tobey Wilson auf der Bühne. Spektakuläre Akrobatik-Acts und ein funkelndes Finale rundeten das Galaprogramm ab.

Ein weiterer emotionaler Moment war der gemeinsame Anschnitt einer beeindruckenden Motivtorte mit der Zahl „1.000“, mit der Kapitän Morten Hansen das Stiftungsteam und die Gäste überraschte.

Spenden für neue Schulen

Im Rahmen der Jubiläumsfahrt konnten Spenden in Höhe von 1,1 Millionen Euro gesammelt werden, womit die Stiftung nun 18 weitere Schulen bauen kann – und damit tausenden Kindern in Entwicklungsländern ein besseres Leben durch Bildung ermöglicht wird. Ein starkes Zeichen, dass gemeinsames Engagement unmittelbar Zukunft schenkt. Stifter Reiner Meutsch zeigt sich überwältigt: „Das ist ein wahnsinnig tolles Spendenergebnis dieser Gala-Kreuzfahrt! Mein herzlichster Dank gilt den Spendern, den Künstlern und jedem, der uns auf

unserem Weg begleitet und unsere Mission unterstützt. Gemeinsam haben wir es geschafft, die 1.000te Schule zu eröffnen – und wir werden nicht aufhören, weiterzumachen. Denn noch immer warten Millionen Kinder auf ihre Chance auf eine bessere Zukunft.“ so Stifter Reiner Meutsch.

Beeindruckende Bilanz

Seit der Gründung im Jahr 2009 hat FLY & HELP weltweit über 1.000 Schulen in 57 Ländern errichtet. Mit einem Fördervolumen von mehr als 50 Millionen Euro konnte bereits über 200.000 Kindern der Schulbesuch ermöglicht werden. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten finden sich auf der Website www.fly-and-help.de.