ASBACH – Mutmaßlicher Giftköder in Asbach-Hussen ausgelegt

In Asbach-Hussen, in der Nähe der „Mutter-Marry-Kapelle“, wurde am Nachmittag des 10. Oktober 2025 durch einen Spaziergänger ein möglicher Giftköder gefunden. Seinen mitgeführten Hund konnte er abhalten diesen zu fressen. Der mutmaßliche Giftköder wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei