HACHENBURG – Nina Deißler erklärt in der Stadthalle Hachenburg „Das Schweigen der Männer“

Mit ihrem Programm „Das Schweigen der Männer“ ist Kabarettistin und Paarcoach am Samstag, 18. Oktober, um 20 Uhr auf Einladung der Hachenburger KulturZeit zu Gast in der Stadthalle.

Nina Deißler macht jede Frau zur Männerversteherin und zeigt Männern, was Frauen wirklich meinen, wenn sie mal wieder viel zu viel oder gar nichts sagen! Trotz der Omnipräsenz von Dating-Apps und Social-Media ist es immer noch schwierig, den richtigen Ex-Partner zu finden. Humorvoll verpackt, gibt sie als Beziehungscoach Tipps und Denkanstöße fürs Liebesleben in jedem Beziehungsstatus.

Ein unterhaltsamer Abend rund um die schönste Sache der Welt: Von verliebt, verlobt, verascht, ist alles dabei. Seien Sie mit an Bord, wenn Ihr Loveboat-Kapitän Nina Deißler aus dem Nähkästchen plaudert.

Die Beziehungsexpertin war u.a. mehrere Jahre im SAT.1 Frühstücksfernsehen und NDR zu sehen. Ihr Podcast „Mission Liebe“ und ihre Bücher über Dating, Flirt & Selbstvertrauen haben Millionen Menschen erreicht.

Die Hachenburger KulturZeit, unterstützt von der Westerwald Bank, freut sich, dieses besondere Erlebnis im Westerwald präsentieren zu können.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 24 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 12 Euro plus Gebühren, an der Abendkassen gibt es die Tickets ab 29 Euro, ermäßigt ab 14,50 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336. Foto: NINA_DEISSLER_Studios