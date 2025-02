STADT NEUWIED – Neuwied macht Kinder und Jugendliche stark – Workshops zur Selbstbehauptung und Gewaltprävention

Im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen fällt es Kindern oft schwer, die eigenen Grenzen klar zu kommunizieren und „Nein“ zu sagen, wenn ihnen etwas nicht behagt oder zu weit geht. Aus diesem Grund stellt die städtische Kinder- und Jugendschützerin Tanja Buchmann jedes Jahr ein Präventionsprogramm zusammen, das junge Menschen in der „Kinderfreundlichen Kommune“ Neuwied dabei bestärken soll, auch in schwierigen Situationen für sich selbst einzustehen. Ein weiterer Fokus liegt auf einem friedlichen und respektvollen Umgang und einem gewaltfreien Miteinander. Die vielfältigen Angebote richten sich an verschiedene Altersgruppen und beinhalten praxisnahe Übungen zur Selbstbehauptung, Konfliktlösung und Gewaltprävention.

Um mit den niederschwelligen und kostengünstigen Angeboten möglichst viele Neuwieder Kinder und Jugendliche zu erreichen, werden die Trainings in verschiedenen Ortsteilen durchgeführt. Geleitet werden die Workshops jeweils von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung – zudem sind Fachkräfte der Kinder- und Jugendförderung begleitend dabei. Von den insgesamt zehn Angeboten, die für das Jahr 2025 eingeplant sind, richten sich einige gezielt an Kinder im Grundschulalter, bei wieder anderen handelt es sich um geschlechterspezifische Angebote. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es Jungen und Mädchen in geschlechtergetrennten Gruppen leichter fällt, sich zu öffnen und ihre individuellen Unterstützungswünsche zu äußern. Im geschützten Raum der kindgerecht und erlebnisorientiert gestalteten Workshops können alle Teilnehmenden das Erlernte in der Gruppe einüben und sich angstfrei ausprobieren. Dies geschieht insbesondere bei zahlreichen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsübungen, Teamaufgaben sowie Gruppen- und Bewegungsspielen.

Los geht es am Samstag, 29. März, mit gleich drei Workshops, die sich explizit an Kinder im Grundschulalter richten. Bei „Starke Kids!“ lernen Erstklässlerinnen und Erstklässler in zwei aufeinanderfolgenden Kursen Konfliktlösung, Selbstbehauptung und das richtige Verhalten in Gefahrensituationen. Für Kinder der Klassenstufen zwei und drei geht es im Selbstbehauptungstraining „Cool sein, cool bleiben“ bei vielen praktischen Übungen um selbstbewusstes Auftreten und die Akzeptanz eigener und fremder Grenzen. Alle Teilnehmenden werden darum gebeten, bequeme sportliche Kleidung und Turnschuhe sowie Getränke und Verpflegung mitzubringen. Anmeldungen können ab sofort bei der städtischen Jugendschützerin Tanja Buchmann telefonisch unter 02631/802 172 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de vorgenommen werden. Alle Informationen zu den unterschiedlichen Workshops können zudem online unter https://www.neuwied.de/stadtleben/kinder-jugend/kinder-und-jugendschutz nachgelesen werden.

Alle Termine für 2025 im Überblick: