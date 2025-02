KIRCHEIB – Geschwindigkeitskontrollen in Kircheib und Mammelzen

Montag, 03. Februar 2025, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz und der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen durch. In den Vormittagsstunden konnten auf der Bundesstraße 8 in der Ortslage Kircheib insgesamt 47 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Am Nachmittag waren bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 256 in Mammelzen zwei Geschwindigkeitsverstöße festzustellen. Zudem benutzten zwei weitere Fahrerzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei