MELSBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Melsbach

Am 03. Februar 2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Altwieder Straße in Melsbach. Die Unfallstelle befand sich im Kurvenbereich kurz nach der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu einer Kollision im Begegnungsverkehr zwischen einem LKW und einem PKW. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Insassen der Fahrzeuge, die sich hinter dem PKW befanden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei