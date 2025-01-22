STADT NEUWIED – Nächste Neueröffnung in der Innenstadt – „Kenny’s“ setzt auf Genuss, Atmosphäre und lange Abende auf dem Luisenplatz

Die Neuwieder Innenstadt gewinnt weiter an Attraktivität: Mit „Kenny’s Pizza Pasta Bar“ hat am Luisenplatz vor wenigen Wochen ein neues gastronomisches Angebot eröffnet. Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich haben das Lokal kürzlich besucht und dem Inhaber zur Eröffnung gratuliert.

Das Restaurant wird von Skender Mehmeti betrieben, der gemeinsam mit seiner Frau Rovena Kuka bereits ein erfolgreiches Gastronomiekonzept in Oberdreis führt und dieses nun nach Neuwied erweitert hat. Die zentrale Lage am Luisenplatz war dabei ein entscheidender Faktor. „Wir wollen hier eine Mischung aus Restaurant und Bar etablieren“, beschreibt er seinen Ansatz.

Besonders überzeugt zeigten sich Oberbürgermeister und Citymanagerin von der umfassenden Renovierung und der Gestaltung des Innenraums. „Hier ist ein sehr gemütliches Lokal mit viel Liebe zum Detail entstanden, das zum Verweilen einlädt“, freut sich Jan Einig. Auch Michaela Ullrich hebt die Atmosphäre hervor: „Das ‚Kenny’s‘ ist ein Ort, an dem man gerne bleibt und nicht nur kurz einkehrt.“

Genau darauf setzt auch das Konzept. Neben Pizza, Pasta sowie Fleisch- und Fischgerichten soll künftig auch der Barbereich eine größere Rolle spielen. Eine umfangreiche Cocktailauswahl ist bereits Teil der Karte. Ziel ist es, dass Gäste nicht nur zum Essen kommen, sondern den Abend bewusst vor Ort verbringen.

Das Lokal verfügt über rund 45 Sitzplätze im Innenbereich. Mit der Außengastronomie am Luisenplatz wird das Angebot insbesondere in den wärmeren Monaten weiter ausgebaut. Die unmittelbare Nähe zum Wasserspiel sorgt zusätzlich für eine hohe Aufenthaltsqualität. Und bereits in den ersten Wochen wurde das Angebot gut angenommen. Mehmeti zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung, sieht aber auch noch Potenzial, wenn sich das neue Lokal weiter herumspricht. Dabei setzt er auf Qualität, effiziente Abläufe und ein eingespieltes Team, das teilweise aus dem bestehenden Betrieb in Oberdreis unterstützt wird.

Für die Stadt ist die Neueröffnung ein weiteres positives Signal. In den vergangenen Monaten haben mehrere Geschäfte neu eröffnet. „Wir sehen, dass sich gerade im Bereich Gastronomie viel tut. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für unsere Innenstadt“, sagt Einig. Auch Ullrich betont die Bedeutung dieses Trends: „Gastronomie sorgt für Leben, Begegnung und Aufenthaltsqualität. Jede Neueröffnung ist ein Gewinn für unsere City“, unterstreicht sie.