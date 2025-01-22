KREIS NEUWIED – Einblicke in das Leben der niederländischen Metropole – Jugendliche aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen erlebten eine spannende Bildungsreise nach Amsterdam

Interessante und erlebnisreiche Tage verbrachten Jugendliche aus den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen bei einer gemeinsamen Jugendbildungsreise in die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Organisiert wurde die Fahrt von den Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen. Die Reise bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, Kultur, Geschichte und moderne Freizeitangebote miteinander zu verbinden.

Auf dem abwechslungsreichen Programm stand zunächst der Besuch der interaktiven Erlebnisattraktion „This is Holland“. Dort konnten die Jugendlichen auf eindrucksvolle Weise die Geschichte, Kultur und Landschaften der Niederlande kennenlernen und bei einem virtuellen Flug das Land aus einer ganz besonderen Perspektive entdecken.

Im Rahmen einer Stadtführung erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessante Einblicke in die Geschichte und das Leben der niederländischen Metropole. Natürlich durfte auch ein Besuch bei „Madame Tussauds“ nicht fehlen, wo zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik und Film über ihre Ebenbilder im Wachsfigurenkabinett bestaunt werden konnten.

Gleichzeitig blieb den Jugendlichen ebenfalls ausreichend Freizeit, um Amsterdam in kleinen Gruppen selbst zu erkunden, gemeinsam Zeit zu verbringen und in das besondere Flair der Stadt einzutauchen.

Ein besonderes Highlight war die Grachtenfahrt in der Abenddämmerung. Während nach und nach die Lichter der Stadt aufleuchteten, konnten die Jugendlichen Amsterdam vom Wasser aus erleben und die besondere Atmosphäre der historischen Grachten genießen.

Sportlich wurde es bei der Besichtigung des Fußballstadions in Amsterdam. Dort erhielten die Jugendlichen spannende Einblicke hinter die Kulissen des Profifußballs der Johan-Cruyff-Arena und konnten die besondere Atmosphäre des Stadions hautnah erleben. Die Jugendbildungsreise bot nicht nur viele interessante Eindrücke, sondern stärkte auch das Gemeinschaftsgefühl der Jugendlichen aus beiden Landkreisen. Alle Beteiligten kehrten mit zahlreichen neuen Erfahrungen und schönen Erinnerungen zurück. Informationen zu weiteren Jugendbildungsfahrten sind bei der Kreisjugendpflege Neuwied, Sina Muscheid und Simone Höhner, jugendarbeit@kreis-neuwied.de, erhältlich