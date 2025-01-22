NEUWIED-BLOCK – Stadtverwaltung lädt zum Austausch ein – Neuwieder Einwohnerversammlung am 17. Juni in Block

Egal, ob bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen, der Attraktivierung der Innenstadt oder dem Ausbau des Ganztagsangebots an den Grundschulen: Neuwied ist eine Stadt im stetigen Entwicklungsprozess. Alle Neuwiederinnen und Neuwieder, die sich näher über aktuelle Projekte informieren, Fragen stellen oder eigene Anliegen vorbringen wollen, sind am Mittwoch, 17. Juni, ab 17 Uhr ins Bürgerhaus Block eingeladen, um der Einwohnerversammlung der Stadt Neuwied beizuwohnen. Diese bietet die Gelegenheit, mit dem Stadtvorstand, Ortsvorstehern, Vertretern der Stadtratsfraktionen sowie Amts- und Abteilungsleitern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen.

Gemeinsame Ortsbegehung in Block

Zum Auftakt der Einwohnerversammlung ist eine gemeinsame Ortsbezirksbegehung im Ortsteil Block vorgesehen. Hierbei werden eine Reihe von Anliegen zur Sprache kommen, die bereits im Vorfeld vom Blocker Ortsbeirat zusammengetragen wurden. Unter anderem handelt es sich dabei um die Verkehrssituation am Mittelweg, die Planung rund um den hier vorgesehenen Radweg, die zukünftige Verkehrsführung der Bahnunterführung, die Fertigstellung des Spielplatzes und die Herstellung eines Gehweges zu selbigem, die Errichtung einer Sitzgruppe am Mittelweg am Zuweg zum Neubaugebiet sowie die Beschauung eines Metallhändlers im Gewerbegebiet „Meerheck“ aufgrund von vermehrten Lärmbeschwerden. Selbstverständlich können Teilnehmende während der Begehung weitere Anliegen vorzubringen.

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Einwohnerversammlung richtet sich als städtisches Informationsangebot an alle Menschen, die in Neuwied leben. Der Austragungsort der Einwohnerversammlung rotiert turnusmäßig durch die Stadtteile – im nächsten Jahr wird die Versammlung in Engers stattfinden. Das Bürgerhaus Block, Mittelweg 10, 56566 Neuwied, bildet den Start- und Zielpunkt der Ortsbezirksbegehung. Im Anschluss besteht dort die Gelegenheit zu weiterem Austausch.