ALTENKIRCHEN – Landfrauen waren auf Gartentour

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen sind ins Bergische Land gefahren. Zuerst ging es nach Lindlar in das LVR-Freilichtmuseum. Das Gelände ist in einen Zustand von vor hundert Jahren „zurückversetzt“. Neben den einzelnen Gehöften gibt es u.a. eine Schmiede, eine Zehntscheune und eine Stellmacherei. Am letzten Wochenende im Mai findet jedes Jahr die Gartenmesse „Jrön und Gedön“ statt. Die Landfrauen konnten bei über 100 Ausstellern nach Herzenslust stöbern nach allem, was es rund um das Thema Garten gibt.

Anschließend fuhren die Gartenliebhaberinnen nach Solingen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei haben Thorsten Ulbrich und Marcus Vogel ihren Traumgarten entstehen lassen. Mehr als 2.000 Pflanzenarten, die die beiden in aller Welt gesammelt haben, kann man in zwölf „Gartenzimmern“ bewundern. Gestärkt mit Kaffee und Kuchen erkundeten die Besucherinnen die verschiedenen Anlagen mit Kapelle und Wasserspielen, ehe es wieder zurück in den Westerwald ging. Walburga Heidemann vom Kreisvorstand dankte Uta Räder, die diesen Ausflug organisiert hatte.