STADT NEUWIED – Mit Bewegung und Neugier durch die Osterferien – KiJub Neuwied bietet abwechslungsreiches Programm

Langeweile in den Osterferien? Die kam in Neuwied gar nicht erst auf. Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) hat auch in diesem Jahr wieder viele besondere Freizeitmöglichkeiten auf die Beine gestellt. Ob bei einer Reise in die Altsteinzeit, im Wald und am Bach, auf dem Bauspielplatz oder beim Sport in der Halle: Überall standen gemeinsames Erleben, Bewegung und neue Entdeckungen im Mittelpunkt.

Im Museum Monrepos sind 21 Abenteurer auf „Entdeckerreise in die Altsteinzeit“ gegangen. Sie haben eine Höhle erforscht, Kunstwerke aus der Steinzeit entdeckt und bei einer Ausgrabung verborgene Schätze freigelegt. Ein gemeinsamer Tag im Wald hat das Programm abgerundet und den jungen Forscherinnen und Forschern neue Einblicke in die Natur eröffnet.

Natur pur haben 20 Kinder auch beim „Wald- und Bachabenteuer“ im Rodenbacher Wald erlebt. Bei täglichen Touren durch die Natur haben sie spielerisch viel über Flora und Fauna gelernt, Wichtelhäuser gestaltet, ein Floß gebaut, mit Naturmaterialien gebastelt und im Buchbach getobt.

Auch auf dem Bauspielplatz Neuwied war in diesen Osterferien wieder jede Menge los. Insgesamt 140 Teilnehmende haben mit viel Einsatz und Fantasie ein Hüttendorf erbaut. Daneben blieb auch Zeit für kreative Aktionen. Sie bastelten Schmuck, gestalteten Blumen aus Pfeifenreinigern und bemalten Ostereier. In der zweiten Woche sorgte zudem ein Foodtrailer in Kooperation mit der GFBI GmbH für warme Mahlzeiten.

Sportlich ging es bei der „Offenen Sporthalle Engers“ zu. Über vier Tage haben Kinder, Jugendliche und Familien dort ein vielseitiges und inklusives Bewegungsangebot genutzt. Zahlreiche Vereine haben das Programm gestaltet und dazu eingeladen, verschiedene Sportarten direkt auszuprobieren: von Judo, Tanz und Handball über Rollstuhlsport und Boxen bis hin zum Sommerbiathlon und vieles mehr. Außerdem konnten sich die jungen Sportler unter anderem beim Tischtennis, Kistenklettern, Trampolinspringen und Bogenschießen austoben.