LINZ – Mit KI zur überzeugenden Bewerbung: Kostenfreier Workshop für Frauen in Linz am Rhein

Ein praxisnaher Workshop in Linz am Rhein zeigt, wie Frauen Künstliche Intelligenz gezielt für ihre Bewerbung nutzen können: Unter dem Titel „Mit Künstlicher Intelligenz zur starken Bewerbung – Moderne Tools wirkungsvoll einsetzen“ lädt die Veranstaltung am 13. Juni 2026 dazu ein, neue Wege im Bewerbungsprozess kennenzulernen.

Der eintägige Kurs richtet sich insbesondere an Frauen, die nach einer beruflichen Pause – etwa durch Elternzeit oder Pflegeverantwortung – wieder ins Arbeitsleben einsteigen oder sich neu orientieren möchten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie moderne KI-Tools dabei helfen können, professionelle und individuelle Bewerbungsunterlagen zu erstellen.

Neben Einblicken in überzeugende Lebensläufe und Anschreiben erhalten die Teilnehmerinnen praktische Unterstützung beim Einsatz von KI-Anwendungen. Auch Bewerbungsgespräche werden trainiert – inklusive KI-gestützter Simulationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der selbstbewussten Darstellung biografischer Besonderheiten sowie dem Austausch in einer unterstützenden, frauenzentrierten Lernumgebung.

Der Workshop wird von Mona Wiedner geleitet und findet von 10:00 bis 15:00 Uhr im Martinus-Gymnasium in Linz am Rhein statt. Dank einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz ist die Teilnahme kostenfrei.

Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02644 5601-11.