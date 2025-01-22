NEITERSEN – Friedhold Bitzhöfer feiert 100ten Geburtstag

Friedhold Bitzhöfer trat 1952 als Kaufmannsgehilfe in das Unternehmen Karl Georg GmbH in Neitersen ein. Am 7. Mai feierte er seinen 100. Geburtstag neben Hildegard, die ihn seit 72 Jahren als Ehefrau begleitet. Er habe außerordentliches Gespür für Kunden, freute sich die Firmenleitung am Ehrentag. Das Hobby des besonderen Mannes ist die Musik.

Friedhold Bitzhöfer leitete bei der Firma Karl Georg GmbH in Neitersen eine Abteilung mit 200 Mitarbeitern, war viel in der Welt unterwegs und freute sich im Gespräch mit unserer Zeitung, dass das Unternehmen niemals einen Mitarbeiter entlassen musste. Die Höhe der Firmenrente, die gezahlt wird, ist erstaunlich, wie wir vertraulich erfahren durften. Es zeigt den Charakter dieser außergewöhnlichen Betriebsstätte.

Mit dem stetigen Wachstum des Unternehmens Karl Georg wuchs auch die Verantwortung des Jubilars. Orgelspielen und einen Chor leiten, dazu singen, das ist ein Hobby, das ihn neben seiner Arbeit immer inspiriert hat. Dem Zusammenhalt und der Fürsorge seiner Familie kann er sich immer gewiss sein. Sonntags setzt er sich gerne an sein Instrument und feiert mit seinen Lieben. Betreut wird das Ehepaar liebevoll von der Pflegekraft Dorothea, die im Haus eine eigene Wohnung hat. Sie ist rund um die Uhr für sie da.

1978 wurde Friedhold die Einzelprokura erteilt, heißt es in der Firmengeschichte. Gemeinsam mit seinem Enkel leitete er später die Geschicke des Unternehmens. Er sei wie kaum ein anderer mit der Geschichte des Unternehmens verbunden, zitierte die Firmenleitung weiterhin. Er feierte den Ehrentag mit Tochter Heike, seinem Schwiegersohn sowie den beiden Enkeln. Die Firma mit allen Mitarbeitern ist sehr dankbar, dass es Menschen wie Friedhold Bitzhöfer in unseren Reihen gibt, äußerste sich ein Nachbar, der am Abend einige Stunden mit der Familie zusammen war. Mit einem emotionalen Luftbild am Geburtstag redaktionell veröffentlicht, freute sich die gesamte Belegschaft des Hauses Karl Georg über diesen bescheidenen Mann, dessen Engagement es ist und war, andere Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen.

Ganz klar, dass der Wiedbachtaler Männerchor ALFONE unter Leitung von Harald Gerhards am Geburtstag konzentrierte, und zwar mit den Liedern „Abendfrieden“, „Wo meine Sonne scheint“, „Die Fröschin“ und „Das ist die Liebe der Matrosen“. Das letzte Lied erinnerte den Jubilar an seine Zeit als U-Boot-Fahrer während des zweiten Weltkriegs, wo er mit 17 Jahren eingezogen wurde. Er habe immer Glück gehabt, freut er sich. Ein Zeichen dafür, dass er immer ehrlich und loyal gewesen ist. (Werner Klak)