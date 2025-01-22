ALTENKIRCHEN – Linedance ist mit einem Kurs für Fortgeschrittene im Haus Felsenkeller sehr gefragt.

Linedance ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der einzelne Tänzer, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur Musik choreographiert. Meist wird dafür Country- oder Popmusik verwendet, aber es ist auch fast jedes andere musikalische Genre denk- und machbar.

In Deutschland ist Linedance bereits seit zwanzig Jahren als Freizeitsport anerkannt. Der langjährige Linedance Trainer & Kursleiter Ronald Ernst ist von Anfang an mit dabei. Er wird eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und passender Choreographien mitbringen und geht auch gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein.

Der aktuelle Kurs ist für alle geeignet, die schon Erfahrung im Linedance haben und mit einem kurzen Kurs Ihr Können erweitern wollen. Es gilt wie immer: Je länger man übt und je intensiver man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Spaß macht es. Es wird also in diesem Kurs intensiv zur Sache gehen. Die Plätze sind begrenzt, also wartet nicht zu lange.

Immer dienstags, vom 02.06. bis 16.06., finden drei intensive Termine immer von 17 bis 18:30 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 36 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.