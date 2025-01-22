STADT NEUWIED – Martinszüge erhellen Neuwieder Novembernächte – Die Termine in allen Stadtteilen im Überblick

Kalt, nass und dunkel – wer an den November denkt, verbindet damit in der Regel wenig Positives. Dennoch hält der ungeliebte Herbstmonat ein besonderes Highlight bereit, auf das viele Kinder schon Wochen vorher begeistert hin fiebern: Rund um den Martinstag am 11. November steht wie in jedem Jahr die Zeit der Laternenumzüge an. Auch in den Neuwieder Stadtteilen wird zu dieser Zeit wieder der Gesang heller Kinderstimmen erklingen und mit viel Liebe selbstgebastelte Laternen die Nacht erleuchten:

Altwied: Samstag, 08. November, 18 Uhr; Aufstellung: Parkplatz vor der Burg; Weg (wie Vorjahr): Burgtorstraße bis Wendehammer, durch Oberstraße, wieder Burgtorstraße zurück zur Feuerstelle am Wendeplatz Mühlenbach-Wiedufer.

Block: Montag, 03. November, 17.30 Uhr: Martinsfeier in der Katholischen Kirche „Heilige Familie“, 18 Uhr: Zug: Über Mittelweg, Rastenburger Straße, Paul-Dahm-Straße und Lorenweg, dann zurück zur Rastenburger Straße, über den Mittelweg in die Memelstraße bis zur Feuerstelle hinter dem Kita-Außengelände.

Engers: Freitag, 14. November, 17 Uhr: Martinsfeier in der Pfarrkirche St. Martin, 18 Uhr: Zug (wie Vorjahr): Ab „Altes Rathaus“ in Schillergasse, Johannisstraße, Falkgasse, Alte Schloßstraße, Clemensstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Klosterstraße bis Feuerstelle Rheinufer gegenüber bzw. neben dem Bolzplatz.

Feldkirchen: Mittwoch, 12. November, 17.30 Uhr: Martinsfeier vor der Kirche St. Michael, im Anschluss Umzug (wie Vorjahr): Über Fahrerstraße in Richtung Feldkirchen bis Einmündung Feldkircherstraße, weiter über Feldkircherstraße bis zur Feuerstelle Landesblindenschule, Rasenfläche, rechte Einfahrtseite (Gelände Eingang Blindenschule).

Gladbach: Freitag, 14. November, 17.45 Uhr: Martinsfeier in der Katholischen Kirche, 18 Uhr: Zug (wie Vorjahr): Von der Kirche zur Feuerstelle in der verlängerte Sandgasse auf dem Feld am Wendehammer.

Heimbach-Weis: Montag, 10. November, 17.30 Uhr: Martinsfeier auf dem Marktplatz an der Kirche Heimbach, im Anschluss Zug (wie Vorjahr): Ab Marktplatz Heimbach über Burghofstraße, Markenweg, Auf dem Pirlich, Burghofstraße, Fürther Weg zur Feuerstelle „Am Königsgericht“.

Hüllenberg: Freitag, 14. November, 18 Uhr; Weg (wie Vorjahr): Ab Bushaltestelle Höhenstraße über Windhauser Weg, Pause am „Spieser Eck“, danach weiter Windhauser Weg in Max-Dünnebier-Straße, über Feldweg bis Feuerstelle.

Innenstadt: Dienstag, 11. November, 17.30 Uhr; Weg (wie Vorjahr): Ab Luisenplatz über Mittelstraße, Heddesdorfer Straße zur Feuerstelle auf der Heddesdorfer Kirmeswiese.

Irlich: Montag, 10. November, 17.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Katholischen Kirche, im Anschluss Zug (wie Vorjahr): Ab Kirche über Apostelstraße, Talweg, Schultheiß-Damen-Straße bis zur Feuerstelle (Kirmesplatz).

Niederbieber-Segendorf: Dienstag, 11. November, 17.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Katholischen Kirche St. Bonifatius, im Anschluss Zug (wie Vorjahr): Von der Bonifatiuskirche über Kurt-Schumacher-Straße bis zum Wirtschaftsweg Richtung Hof Glabach, dann weiter bis zur Feuerstelle auf der Wiese, rechte Seite, unterhalb des Hofs.

Oberbieber: Freitag, 07. November, 17 Uhr: Gottesdienst in der Evangelischen Kirche, 17.30 Uhr: Zug, Aufstellung: „Lila Platz“ (Wallbachstraße); Weg (wie Vorjahr): Vom „Lila Platz“ rechts in die Friedrich-Rech-Straße, dann links in die Braunsbergstraße, wieder links auf Braunsbergstraße bleibend, danach rechts in die Straße „Zum Aubachtal“ bis zur Feuerstelle auf dem Parkplatz am Schwimmbad.

Rodenbach: Donnerstag, 13. November, 18 Uhr; Weg: Von der Turnhalle über „Auf den Wiesen“ Richtung „Auberg“, dann rechts in „Zellbäumerweg“, links in „Am Rast“ und direkt wieder rechts „Auf der Dornheck“ bis zur Feuerstelle am Sportplatz.

Torney: Mittwoch, 12. November, 17.30 Uhr; Weg (wie Vorjahr): Ab dem Kindergarten zur Feuerstelle im Feld, links hinter dem Bürgerhaus, links vom Bolzplatz.