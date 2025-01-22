NEU-ANSPACH – WIESBADEN – Vermisstenfahndung nach 82-Jähriger aus Neu-Anspach in Hessen

Seit Mittwoch, 01. Oktober 2025, wird eine 82-Jährige aus Neu-Anspach im Hochtaunuskreis in Hessen vermisst. Das Polizeipräsidium Westhessen bittet um sachdienliche Hinweise in dem Vermisstenfall. Ein Foto der Vermissten sowie Kontaktdaten zur Polizei in Hessen finden sich in der Pressemitteilung des PP Westhessen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6138777. Quelle Polizei