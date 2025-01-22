MÜSCHENBACH – Illegal Altöl zwischen Müschenbach und Marienstatt entsorgt

Am Nachmittag des 15. Oktober 2025, gegen 15 Uhr, wurden auf einem Rastplatz an der K 21, der zwischen Müschenbach und dem Kloster Marienstatt liegt, 15 abgestellte Kanister mit insgesamt 90 Liter Altöl festgestellt, die Unbekannte dort entsorgt hatten. Hierbei handelt es sich um gefährlichen Abfall, weshalb gegen den unbekannten Verursacher wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt wird. Quelle Polizei