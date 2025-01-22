NEUWIED – Servicebetriebe sanieren Straßenoberfläche in der Rheinstraße – Platten werden durch Asphaltdecke ersetzt

Vollsperrung in der Rheinstraße: Ab Montag, 27. Oktober, sanieren die Servicebetriebe Neuwied (SBN) den Straßenbelag im Abschnitt zwischen der Friedrichstraße und Pfarrstraße.

„Im Fahrbahnbereich ersetzen wir die vorhandenen Gehwegplatten durch eine neue Asphaltdecke“, sagt SBN-Geschäftsfeldleiter Frank Schneider. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Für diesen Zeitraum muss der Bereich zwischen der Friedrichstraße und Pfarrstraße gesperrt sowie der Verkehr umgeleitet werden.

„Kommen Sie aus Richtung Hafenstraße, können Sie nach links in die Friedrichstraße abbiegen, um über die Deichstraße die Baustelle zu umfahren“, erklärt Schneider, was die Umleitung für Verkehrsteilnehmer bedeutet. „Wenn Sie von der anderen Seite, nähe Schloss Neuwied, in die Rheinstraße hineinfahren, müssen Sie einmal um den Block fahren. Das heißt, nach rechts in die Pfarrstraße abbiegen, um über die Deichstraße und Schlossstraße in die Kirchstraße zu gelangen.“

Anlieger können ihre Grundstücke weiterhin jederzeit fußläufig erreichen.