ANHAUSEN – Diebstahl aus Transportern in Anhausen

Im Zeitraum zwischen dem 15.Oktober 2025; 17:00 Uhr und 16. Oktober 2025; 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Anhausen zu insgesamt zwei Diebstählen aus Transportern. Durch Unbekannte wurde aus den Fahrzeugen Werkzeug entwendet. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei