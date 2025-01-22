STADT NEUWIED – Luisenplatz wird zur Biathlon-Arena – Zielsicher durch die City: Neuwied wird Teil der Deutschland-Tour und macht Wintersport für alle erlebbar

Biathlon kennt man aus den großen Wintersportregionen – oder als spektakuläre Ausnahme in der Arena auf Schalke. Dass die Kombination aus Laufen und Schießen aber auch mitten in einer Stadt am Mittelrhein funktioniert, zeigt die Biathlon-Deutschland-Tour, die im kommenden Jahr auch in Neuwied Station macht: Der Luisenplatz wird am 27. Februar zur ungewöhnlichen Wettkampffläche für ein Event, das es so in der Deichstadt bisher noch nicht gegeben hat.

Bürgermeister Peter Jung hebt vor allem den gemeinschaftlichen Ansatz hervor: „Der Citybiathlon ist ein Angebot für alle Generationen. Hier geht es nicht nur um sportliche Leistung, sondern vor allem um das gemeinsame Erlebnis. Besonders wichtig ist uns, dass auch Menschen mit Behinderungen aktiv teilnehmen können“, sagt Jung.

Tatsächlich setzt das Konzept gezielt auf Inklusion. Neben Einzel- und Staffelwettbewerben sind auch spezielle Angebote für Menschen mit Einschränkungen vorgesehen. Geschossen wird mit moderner Infrarottechnik, sodass keinerlei Gefährdung besteht. Die Wettkämpfe kombinieren kurze Laufstrecken mit Schießeinlagen – eine Mischung, die Konzentration und Bewegung auf besondere Weise verbindet.

Auch sportlich bietet das Format einen besonderen Reiz. „Die Kombination aus Bewegung und Präzision macht Biathlon so spannend“, erklärt Sport-Abteilungsleiter Mario Strnad. „Wir holen diese Faszination in die Stadt und schaffen ein Event, bei dem wirklich jeder mitmachen kann – ganz unabhängig von Vorerfahrung oder Fitnesslevel. Außerdem ist es für Neuwied mal etwas ganz Neues“, freut er sich.

Organisiert wird die Veranstaltung durch das Amt für Schule und Sport gemeinsam mit dem SCR Heimbach-Weis und erfahrenen Partnern aus dem Biathlonsport. Der Sportausschuss hat der Durchführung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt und damit den Weg freigemacht.

Mehr Infos zur Biathlon-Tour unter www.biathlon-tour.de. Weitere Informationen zum Event in Neuwied sowie Anmeldemöglichkeiten folgen zu gegebener Zeit. Fotos: www.Biathlon-Tour.de. – Torsten Sisenop