ALTENKIRCHEN – „Oh, wie schön ist Panama“ im KulturSalon Stadthalle, Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen

„Oh, wie schön ist Panama“ wird am Sonntag, 17. Mai im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen präsentiert vom Figurentheater Künster für Kinder ab 3 Jahren. Beginn ist um 15 Uhr; Einlass ab 14:30 Uhr.

Alles ist schön bei Tiger und Bär. Die beiden sind dicke Freunde. Sie fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind. Zusammen leben sie in einem kleinen, gemütlichen Haus – mit Schornstein. Als der Bär eine Kiste mit der Aufschrift „Panama“ findet, die soooo gut nach Bananen riecht, wird Panama das Land seiner Träume. Er überzeugt den Tiger mitzukommen. Denn der Bär ist stark wie ein Bär und der Tiger stark wie ein Tiger. Das reicht. Doch die Reise nach ihrem Traumland wird nicht ganz einfach, aber sie schaffen es …

Eine phantasievolle und witzige Geschichte auf und in einer Drehbühne. Mit viel Musik, Tischfiguren und Spaß. Spieler: Manfred Künster, Regie & Musik: Dietmar Staskowiak. Tickets sind ab 6€ pro Person online unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro Marktstr. 30 in Altenkirchen, sowie ab 14:30 Uhr an der Tageskasse erhältlich.