ALTENKIRCHEN. Westerwälder Band Night Castle im Zirkuszelt Rondel

„Was ist denn hier los?“, so ein erfreuter Zuschauer am Mittwochabend im Zirkuszelt Rondel. Die Westerwälder Band Night Castle bot eine über zweistündige Show, die gigantischer nicht hätte sein können. Ob Rockmusik, elegante Akrobatik oder die Technik der Feuerwerker. Der Abend war deutlich mehr wert als das kleine Eintrittsgeld.

Die Geschichte des Managers Carsten mit kölschen Wurzeln war tiefgründig. Es ging um Musik, wie konnte es anders sein. Aber der Künstler interpretierte über die Figur Elias, was Musik tatsächlich bedeutet. Es gehe nicht darum, damit Geld zu verdienen. Nein, Künstler generell sind besondere Persönlichkeiten. Sie haben gelernt, nach jedem Rückschlag wieder aufzustehen und werden dadurch insgeheim stärker. Sie sind Vorbilder, zeichnen sich durch ihre Natürlichkeit, durch ihre Ausstrahlung aus.

Trust the man inside, vertraue, dem Inneren des Mannes, so einer der tiefgründigen Texte. Standing Ovations, stehende Ovationen waren schon nach wenigen Minuten zu sehen. Diese Zuschauer brauchten gar keinen Stuhl mehr in der gesamten Schau. Die Band hatte sich schnell in die Seelen der Zuhörer gespielt. Dabei versteht sich von selbst, dass Künstler dieser Kategorie ohne Notenblätter spielen. „Get it by the blame“, lerne durch die Blamage, so ein weiterer tiefgründiger Text des Gesangsduos. Der Leadsänger dankte René, dass er ihn trotz des Gewichtes am Trapez in die Lüfte hob.

Keyboardkönig Marius Mückler einer der jüngsten im Team, zelebriert Beethoven wie kein Zweiter. Jeder der Besucher klatschte, jubelte und pfiff für drei, so ein „Ureinwohner“ der Kreisstadt. Das Team von Night Castle hat Musik nicht nur im Blut, sondern in der DNA. Die Grazie der Artisten war einzigartig. „Wir haben schon viel gesehen“, so eine begeisterte Familie, „soviel im Fernsehen, wie auch live, aber diese Show übertraf alles“, äußerten sie begeistert gegenüber unserer Zeitung.

Night Castle wurde 2007 gegründet, erklärte der Erzähler Marco Talhoff. Seine positive Attitude ist ansteckend, macht Lust auf mehr und lässt auf weitere Konzerte hoffen. Im nächsten Jahr zum zwanzigjährigen Bestehen? Die Besetzung der Band: Am Schlagzeug Nico Weyland. Am Bass Heiko Link, Gitarre Ulf Schumann, Sologitarre Janis Dörner, Keyboard Marco Weidenbrück, Backing Vocals Veronika Scholz und Daniela Rippholz und Lead-Gesang Karen Copland und Markus Bay.

Am Samstag, 9. Mai um 19 Uhr geht es im Zirkus weiter, wenn heimische Künstler, wie Alexander Straub und Abdel Boudii in der Mockridge Comedy Show zu sehen und zu hören sein werden. (Werner Klak) Fotos: Werner Klak