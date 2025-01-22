LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jugend des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen schießt ihre Majestäten aus

Wie in jedem Jahr am 1. Mai schießt der SV Leuzbach-Bergenhausen nach der Maiwanderung die Majestäten im Jugendbereich aus. Auch in diesem Jahr konnten wieder drei Wettkämpfe gestartet werden. Insgesamt 19 Kinder und Jugendliche im Alter von 4-17 Jahren unterteilt in verschiedenen Altersgruppen schossen in fairen Wettkämpfen ihre Majestäten aus.

Auf den Bambiniprinzenvogel schossen 5 Kinder. Dieser Vogel wird mit einer Art Holzarmbrust geschossen. Die Preise verteilten sich wie folgt:

Krone Jasmin Richter

Reichsapfel Hannes Mertgen

Zepter Anna Theis

Linker Flügel Lea Toppel

Rechter Flügel Oscar Theis

Nach dann alle Preise abgeschossen waren, schossen alle 4 Kinder weiter um die Ehre des Bambiniprinzen zu erlangen. Hier konnte sich nach einiger Zeit Jasmin Richter durchsetzen. Sie ist die neue Bambiniprinzessin des SV Leuzbach-Bergenhausen

Bei der nächsten Altersklasse traten 10 Kids an, um die Preise abzuschießen. Hier wurde mit dem Luftgewehr geschossen und die Preise verteilten sich wie folgt:

Krone Malia Schneider

Zepter Silja Schneider

Reichsapfel Leni Klein

Linke Kralle Niklas Roth

Rechte Kralle Simon Grevener

Linker Flügel Lars Unruh

Rechter Flügel Maja Unruh

Schwanz Marie Roth

Kopf Tom Weßler

Nach einer kurzen Pause meldeten sich vier Anwärter für den Jugendkönig. Nachdem die Gruppe schon bei den Preisen ein hohes Tempo vorlegten und sehr treffsicher waren ging es rasant weiter. Bereits mit dem 48. Schuß stand Leni Klein als neue Jungschützenkönigin fest.

Gleichzeitig schossen auch unsere ältesten Jugendlichen ihren Vogel. Dies geschah ebenfalls mit dem Luftgewehr. Dort waren es 4 Schützen/innen die wie folgt die Preise unter sich aufteilten:

Krone Ben Bräuer

Zepter Lina Weßler

Reichsapfel Lena Koschinski

Linke Kralle Lukas Grevener

Rechte Kralle Ben Bräuer

Linker Flügel Lukas Grevener

Rechter Flügel Lena Koschinski

Schwanz Lina Weßler

Kopf Lukas Grevener

Leider gab es aber dann keine Anwärter für die Kronprinzenwürde, so dass unter den anwesenden Schützen ein „Maikönig“ ausgeschossen wurde. Dies war dann Torsten Klein. Im Anschluss erhielten alle Kinder ihre entsprechenden Nadeln. Die zwei neuen Majestäten werden am Pfingstsamstag um 18.00 Uhr in Bergenhausen gekrönt und erhalten dort ihre entsprechenden Insignien. (die) Fotos: SV Leuzbach-Bergenhausen