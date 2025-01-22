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LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jugend des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen schießt ihre Majestäten aus

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LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jugend des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen schießt ihre Majestäten aus

Wie in jedem Jahr am 1. Mai schießt der SV Leuzbach-Bergenhausen nach der Maiwanderung die Majestäten im Jugendbereich aus. Auch in diesem Jahr konnten wieder drei Wettkämpfe gestartet werden. Insgesamt 19 Kinder und Jugendliche im Alter von 4-17 Jahren unterteilt in verschiedenen Altersgruppen schossen in fairen Wettkämpfen ihre Majestäten aus.

Auf den Bambiniprinzenvogel schossen 5 Kinder. Dieser Vogel wird mit einer Art Holzarmbrust geschossen. Die Preise verteilten sich wie folgt:

Krone                           Jasmin Richter

Reichsapfel                  Hannes Mertgen

Zepter                          Anna Theis

Linker Flügel                 Lea Toppel

Rechter Flügel              Oscar Theis

Nach dann alle Preise abgeschossen waren, schossen alle 4 Kinder weiter um die Ehre des Bambiniprinzen zu erlangen. Hier konnte sich nach einiger Zeit Jasmin Richter durchsetzen. Sie ist die neue Bambiniprinzessin des SV Leuzbach-Bergenhausen

Bei der nächsten Altersklasse traten 10 Kids an, um die Preise abzuschießen. Hier wurde mit dem Luftgewehr geschossen und die Preise verteilten sich wie folgt:

Krone                           Malia Schneider

Zepter                          Silja Schneider

Reichsapfel                  Leni Klein

Linke Kralle                  Niklas Roth

Rechte Kralle                Simon Grevener

Linker Flügel                 Lars Unruh

Rechter Flügel              Maja Unruh

Schwanz                       Marie Roth

Kopf                            Tom Weßler

Nach einer kurzen Pause meldeten sich vier Anwärter für den Jugendkönig. Nachdem die Gruppe schon bei den Preisen ein hohes Tempo vorlegten und sehr treffsicher waren ging es rasant weiter. Bereits mit dem 48. Schuß stand Leni Klein als neue Jungschützenkönigin fest.

Gleichzeitig schossen auch unsere ältesten Jugendlichen ihren Vogel. Dies geschah ebenfalls mit dem Luftgewehr. Dort waren es 4 Schützen/innen die wie folgt die Preise unter sich aufteilten:

Krone                           Ben Bräuer

Zepter                          Lina Weßler

Reichsapfel                  Lena Koschinski

Linke Kralle                  Lukas Grevener

Rechte Kralle                Ben Bräuer

Linker Flügel                 Lukas Grevener

Rechter Flügel              Lena Koschinski

Schwanz                       Lina Weßler

Kopf                            Lukas Grevener

Leider gab es aber dann keine Anwärter für die Kronprinzenwürde, so dass unter den anwesenden Schützen ein „Maikönig“ ausgeschossen wurde. Dies war dann Torsten Klein. Im Anschluss erhielten alle Kinder ihre entsprechenden Nadeln. Die zwei neuen Majestäten werden am Pfingstsamstag um 18.00 Uhr in Bergenhausen gekrönt und erhalten dort ihre entsprechenden Insignien. (die) Fotos: SV Leuzbach-Bergenhausen

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