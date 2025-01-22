LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jugend des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen schießt ihre Majestäten aus
LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jugend des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen schießt ihre Majestäten aus
Wie in jedem Jahr am 1. Mai schießt der SV Leuzbach-Bergenhausen nach der Maiwanderung die Majestäten im Jugendbereich aus. Auch in diesem Jahr konnten wieder drei Wettkämpfe gestartet werden. Insgesamt 19 Kinder und Jugendliche im Alter von 4-17 Jahren unterteilt in verschiedenen Altersgruppen schossen in fairen Wettkämpfen ihre Majestäten aus.
Auf den Bambiniprinzenvogel schossen 5 Kinder. Dieser Vogel wird mit einer Art Holzarmbrust geschossen. Die Preise verteilten sich wie folgt:
Krone Jasmin Richter
Reichsapfel Hannes Mertgen
Zepter Anna Theis
Linker Flügel Lea Toppel
Rechter Flügel Oscar Theis
Nach dann alle Preise abgeschossen waren, schossen alle 4 Kinder weiter um die Ehre des Bambiniprinzen zu erlangen. Hier konnte sich nach einiger Zeit Jasmin Richter durchsetzen. Sie ist die neue Bambiniprinzessin des SV Leuzbach-Bergenhausen
Bei der nächsten Altersklasse traten 10 Kids an, um die Preise abzuschießen. Hier wurde mit dem Luftgewehr geschossen und die Preise verteilten sich wie folgt:
Krone Malia Schneider
Zepter Silja Schneider
Reichsapfel Leni Klein
Linke Kralle Niklas Roth
Rechte Kralle Simon Grevener
Linker Flügel Lars Unruh
Rechter Flügel Maja Unruh
Schwanz Marie Roth
Kopf Tom Weßler
Nach einer kurzen Pause meldeten sich vier Anwärter für den Jugendkönig. Nachdem die Gruppe schon bei den Preisen ein hohes Tempo vorlegten und sehr treffsicher waren ging es rasant weiter. Bereits mit dem 48. Schuß stand Leni Klein als neue Jungschützenkönigin fest.
Gleichzeitig schossen auch unsere ältesten Jugendlichen ihren Vogel. Dies geschah ebenfalls mit dem Luftgewehr. Dort waren es 4 Schützen/innen die wie folgt die Preise unter sich aufteilten:
Krone Ben Bräuer
Zepter Lina Weßler
Reichsapfel Lena Koschinski
Linke Kralle Lukas Grevener
Rechte Kralle Ben Bräuer
Linker Flügel Lukas Grevener
Rechter Flügel Lena Koschinski
Schwanz Lina Weßler
Kopf Lukas Grevener
Leider gab es aber dann keine Anwärter für die Kronprinzenwürde, so dass unter den anwesenden Schützen ein „Maikönig“ ausgeschossen wurde. Dies war dann Torsten Klein. Im Anschluss erhielten alle Kinder ihre entsprechenden Nadeln. Die zwei neuen Majestäten werden am Pfingstsamstag um 18.00 Uhr in Bergenhausen gekrönt und erhalten dort ihre entsprechenden Insignien. (die) Fotos: SV Leuzbach-Bergenhausen