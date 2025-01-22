STADT NEUWIED – Lernmittelfreiheit – Schulbücher kostenlos ausleihen – Anmeldung bis zum 16. März auch online möglich

Ab sofort haben Eltern in Neuwied die Möglichkeit, ihre Kinder für das Schuljahr 2026/2027 zur unentgeltlichen Schulbuchausleihe anzumelden. Noch bis zum 16. März können sie dafür den entsprechenden Antrag auf Lernmittelfreiheit stellen. Ab diesem Jahr steht dafür auch ein digitales Antragsformular zur Verfügung. Für die Grundschulkinder aus Neuwied und den Stadtteilen nimmt die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Schule und Sport, diese Anträge entgegen.

Der neue digitale Antrag hat viele Vorteile.

Eltern bekommen eine Eingangsbestätigung, wenn der Antrag registriert ist – und er kann nicht auf dem Postweg verloren gehen. Zudem kann das Formular jederzeit von Zuhause aus bearbeitet werden, ohne Behördengang oder Wartezeiten, das bedeutet Zeitersparnis. Außerdem spart die digitale Lösung Papier: Der Antrag muss nicht ausgedruckt und unterschrieben werden, Einkommensbelege können als Foto hinzugefügt werden. Alternativ steht das Formular nach wie vor in Papierform zur Verfügung und wird von der Schule gemeinsam mit dem Halbjahreszeugnis ausgegeben.

Der Online-Antrag kann hier gestellt werden: https://t1p.de/2nthf. Ob die Anträge bewilligt werden, hängt von der jeweiligen Einkommenssituation der Familien ab. Welche Grenzen hier gelten, zeigt das Merkblatt zum Antrag auf Lernmittelfreiheit. Eltern finden Informationen zum Antragsverfahren sowie das Merkblatt und den Antrag zum Herunterladen online auch unter https://bildung.rlp.de/lmf/.

Wer Fragen zur Schulbuchausleihe hat oder Hilfe bei der Antragsstellung benötigt, kann sich direkt ans städtische Team der Schulbuchausleihe wenden. Telefonisch geben Agnes Bunjaku, Tel. 02631/802 240, und Samira Eul, Tel. 02631/802 631, gerne nähere Auskunft.