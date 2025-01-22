STADT ALTENKIRCHEN – Wiederbelebung des Standorts mit neuem REWE Petz Markt

Ein bedeutender Schritt für die innerstädtische Versorgung in Altenkirchen: Bürgermeister Fred Jüngerich besuchte gemeinsam mit Dirk Fischer, Fachgebietsleiter für Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, ärztliche Versorgung und Volkshochschule, den kürzlich neu eröffneten REWE Petz Markt im Fachmarktzentrum Altenkirchen. Begrüßt wurden die Gäste von Maike Sanktjohanser, Geschäftsführerin der Petz REWE GmbH, sowie Marktleiter Kevin Sander.

Zu Beginn des Besuchs überreichte Bürgermeister Jüngerich ein besonderes Präsent an das Marktteam: das Buch „111 Orte im Westerwald, die man gesehen haben muss“. Damit wollte er die Verbundenheit zur Region unterstreichen und die Wertschätzung für die neuen Impulse zeigen, die der Markt in Altenkirchen setzt.

Bei einer anschließenden Führung durch den Markt erhielten die Besucher Einblicke in das umfangreiche Sortiment und die modernen Gestaltungselemente. Besonders ins Auge fielen die individuellen Akzente im Eingangsbereich, wo Wahrzeichen der Stadt Altenkirchen – wie das Haus Felsenkeller, der Raiffeisenturm, der Bismarckturm, die Kirche St. Jakobus und das Kreishaus – dargestellt sind. So verbindet der Markt das bewährte REWE-Konzept mit regionaler Identität und einer persönlichen Note.

Der neue Standort ist der inzwischen 36. Markt der REWE Petz GmbH und bietet auf rund 2.500 Quadratmetern Verkaufsfläche etwa 25.000 Artikel, inklusive integriertem Getränkemarkt. Besonders hervorzuheben sind die große Auswahl an vegetarischen und veganen Produkten, die täglich frisch zubereitete Ware an der Frischetheke sowie ein wechselndes Mittagsmenü. Hinweisschilder und der klar strukturierte Aufbau sorgen für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Trotz der Nutzung des bewährten REWE-Konzepts konnten die Verantwortlichen bei der Ladengestaltung eigene Vorstellungen umsetzen, wodurch Tradition, Regionalität und modernes Einkaufserlebnis optimal verbunden werden.

„Mit der Eröffnung des neuen REWE Petz Marktes ist es gelungen, einen traditionsreichen Standort in Altenkirchen wiederzubeleben“, betonte Bürgermeister Jüngerich. „Besonders für die Menschen, die in der Stadt wohnen, ist dies ein großer Gewinn. Sie haben nun wieder einen zentral gelegenen Ort für den täglichen Einkauf, der kurze Wege ermöglicht und die innerstädtische Nahversorgung nachhaltig sichert. Der Markt stärkt die Attraktivität unserer Innenstadt, belebt das Umfeld und zeigt, wie wichtig ein ausgewogenes Angebot für Lebensqualität und Zusammenhalt in unserer Stadt ist.“

Geschäftsführerin Maike Sanktjohanser freute sich über die gute Entwicklung der beiden Standorte in Altenkirchen: „Beide Märkte werden sehr gut angenommen und erfreuen sich einer hohen Kundenfrequenz.“ Sie hob zudem das hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsverständnis des Unternehmens hervor: „Dazu zählen unter anderem das Ganztierprogramm (Rindfleisch) sowie das Strohwohlprogramm (Schweinefleisch), die für regionale Herkunft, artgerechte Haltung und kurze Transportwege stehen.“

REWE Petz ist nicht nur Nahversorger, sondern auch ein bedeutender Arbeitgeber: Indem neu eröffneten Markt in Altenkirchen arbeiten rund 60 Mitarbeitende, insgesamt beschäftigt das Unternehmen etwa 2.700 Personen. Pro Ausbildungsjahr werden rund 40 Auszubildende in Berufen wie Verkäufer/in, Kauffrau/-mann im Einzelhandel oder Verkäufer/in mit Schwerpunkt Feinkost ausgebildet. Die Zentrale des Familienunternehmens befindet sich in Wissen und beschäftigt dort rund 60 Mitarbeitende. Die Geschichte des Familienunternehmens reicht bereits über 100 Jahre zurück: Gegründet wurde alles von Urgroßmutter Paula mit dem kleinen Laden „Brüchers Krämchen“.

Der neue REWE Petz Markt in Altenkirchen verbindet damit erfolgreich Tradition, Regionalität und moderne Nahversorgung – und bietet den Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Einkaufserlebnis direkt vor Ort.