RHEINLAND-PFALZ – Kitas am Limit – Kita-Gipfel am 28. Januar in Ludwigshafen

Die Lage in den Kitas in Ludwigshafen und in Rheinland-Pfalz spitzt sich weiter zu. Hoher Krankenstand, massive Arbeitsverdichtung und zunehmende Abwanderung aus dem Beruf belasten die Beschäftigten seit Jahren. ver.di lädt deshalb zum Kita-Gipfel in Ludwigshafen ein. Beschäftigte berichten aus ihrem Arbeitsalltag und formulieren konkrete Forderungen an die städtischen Verantwortlichen sowie an die vor Ort anwesenden Spitzenkandidaten zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl.

Termin – Mittwoch, 28. Januar 2026 – Beginn: 17:30 Uhr (Einlass ab 17:00 Uhr), Ende gegen 19:30 Uhr Ort: ver.di-Haus Ludwigshafen, Kaiser-Wilhelm-Straße 7, 67059 Ludwigshafen

Allein in Ludwigshafen arbeiten rund 2.000 Kita-Beschäftigte. Gleichzeitig fehlen laut Bedarfsplan der Stadtverwaltung Ludwigshafen über 3.000 Kita-Plätze. Diese Lücke belastet Familien und erhöht den Druck auf die Beschäftigten zusätzlich.

Jürgen Knoll, Bezirksgeschäftsführer von ver.di Pfalz, warnt: „Wenn Politik und Verwaltung jetzt nicht entschlossen handeln, riskieren sie einen dauerhaften Schaden für die frühkindliche Bildung und die öffentliche Daseinsvorsorge. Gute Kitas gibt es nur mit guten Arbeitsbedingungen.“

Eingeladen sind Kita-Beschäftigte, Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Ludwigshafen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Landespolitik sowie die interessierte Zivilgesellschaft. Der Kita-Gipfel findet im Vorfeld der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt. Er soll den Beschäftigten eine starke und hörbare Stimme geben und zugleich Lösungswege aufzeigen.