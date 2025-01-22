ALTENKIRCHEN – Kochen Sie gerne? Ehrenamtliche für den Mittagstisch „Gemeinsam“ gesucht

Kochen kann Spaß machen, in einem fröhlichen Team noch dazu. Wir laden Freiwillige ein, Teil des ehrenamtlichen Kreises zu werden, der unseren Mittagstisch „Gemeinsam“ für Alleinstehende aller Generationen und Kulturen vor- und zubereitet. Dieses Angebot findet jeden Dienstag, 10 bis 14.30 Uhr, im Katholischen Pfarrheim, Rathausstraße 5 in Altenkirchen statt.

Willkommen sind alle, die ebenso Freude am Planen der Mahlzeiten und Einkaufen der Zutaten wie am Schnippeln und Rühren haben – und sich zuguterletzt auch nicht vor Spül- und Trockentuch fürchten. Eine sinnstiftende Tätigkeit ist den Helferinnen und Helfern gewiss, denn hier kochen alle miteinander an gegen Vereinsamung und Tristesse.

Verantwortlich für das Angebot sind das Katholische Familienzentrum zwischen Sieg und Wied, das Mehrgenerationenhaus Mittendrin/Haus der Familie sowie der Caritasverband Rhein-Sieg e.V.. Informationen erteilt Christa Abts, Fachberatung Gemeindecaritas, unter 02681 8789210 oder per Mail unter christa.abts@caritas-rheinsieg.de