STADT NEUWIED – Künstler messen ihr Wortakrobatik-Können im Big House – Live Lounge: Poetry Slam am 13. März / Lokale Wortkünstler für Veranstaltung im Juni gesucht

Ob amüsantes Storytelling, tiefgründige Lyrik oder erheiternde Prosa: Wenn das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) am Freitag, 13. März (20 Uhr / Einlass ab 19.30 Uhr), zur Live Lounge lädt, können sich Interessierte erneut auf einen wortstarken Poetry Slam freuen. Gleich sechs erfahrene Poeten treten dieses Mal zum literarischen Wettstreit im Neuwieder Jugendzentrum „Big House“ (Museumstraße 4a) an.

Mit ihren selbst verfassten Texten konkurrieren die Slammerinnen und Slammer aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen um die Gunst des Publikums. Denn die Zuhörerschaft entscheidet über den Ausgang des Abends. In einer doppelten Vorrunde tragen zunächst alle Teilnehmenden jeweils zwei Texte vor. Die beiden Wortkünstler, die das Publikum insgesamt am meisten überzeugen, ziehen dann ins Finale ein. Grundsätzlich beim Poetry Slam gilt: Im Fokus des modernen Dichterwettstreits stehen Wort, Stimme und Bühnenpräsenz – Requisiten sind dagegen nicht erlaubt.

Mit Jeanette Kasper-Feld, Jill Ziegler, Tim Kuppler, Michael Heide, Joshua Vogelgesang und Simon Middelkoop stehen keine Unbekannten im Big House auf der Bühne. „Die sechs Wortkünstler haben garantiert großartige Texte vorbereitet und freuen sich auf ein breites Publikum. Denn auch wenn die Veranstaltungen der ‚Live Lounge‘-Reihe in unserem Jugendzentrum beheimatet sind – das Können der Teilnehmenden überzeugt mit Sicherheit nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene“, verspricht Sarah Kunz, die seit mittlerweile 15 Jahren die Veranstaltung moderiert sowie organisiert und maßgeblich geprägt hat.

Regionale Poeten gesucht

Neben dem literarischen Wettstreit im März wird es in diesem Jahr noch zwei weitere Veranstaltungen geben: am Freitag, 19. Juni, und am Freitag, 6. November. „Für den zweiten Poetry Slam im Juni haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht“, erklärt Kunz. Denn dieser soll ganz im Zeichen der Region stehen. Heißt: Dann treten ausschließlich regionale Künstler auf. Und ein paar der Startplätze sind noch frei.

„Damit bietet sich vor allem auch Newcomern aus der Region rund um Neuwied eine super Chance, erste Bühnenerfahrung zu sammeln“, freut sich die Organisatorin und gibt nicht nur Neulingen einen wertvollen Tipp: „Der Slam am 13. März ist eine ideale Gelegenheit, das Format live zu erleben und sich selbst ein Bild zu machen. Vielleicht ist er genau die Inspiration, um im Juni dann selbst auf der Bühne zu stehen.“

Der Eintritt für den Poetry Slam am 13. März kostet 5 Euro. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Anmeldungen für den Juni-Slam nehmen die Organisatoren per E-Mail an livelounge@neuwied.de entgegen. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „Live Lounge“ gibt es auf Instagram und Facebook unter @liveloungeneuwied.