KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam
Am Montag, 09. März 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grill- und Jugendhütte Kraam eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Kostenvoranschlag Elektroarbeiten sowie ggf. Dachsanierung Grillhütte
- Sanierung/Umbau der sanitären Einrichtungen der Grillhütte inkl. einer behindertengerechten Toilette
- Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Norbert Vohl, Ortsbürgermeister