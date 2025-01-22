KRAAM – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kraam

Am Montag, 09. März 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grill- und Jugendhütte Kraam eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Kostenvoranschlag Elektroarbeiten sowie ggf. Dachsanierung Grillhütte Sanierung/Umbau der sanitären Einrichtungen der Grillhütte inkl. einer behindertengerechten Toilette Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Norbert Vohl, Ortsbürgermeister