HÖHR-GRENZHAUSEN – StarDog Champion – Folk/Country/Acoustic-Rock

Der kroatische Singer & Songwriter StarDog Champion gehört zu den Künstlern, denen man ihr Herzblut, ihre Liebe zur Musik ab dem ersten Ton anhört. Seit über 35 Jahren ist dieser Ausnahmemusiker auf den Bühnen Europas unterwegs und begeistert das Publikum. Mit seiner Bluesharp und Gitarre spielt er american folk- & acoustic-rock. Die bedingungslose Ehrlichkeit und Tiefe seiner Songtexte ist beeindruckend – ganz in alter Liedermacher-Tradition von Dylan, Crosby, Stills, Nash and Young. Seine markante Stimme, eingebettet in sein scheinbar leichtes, einfaches Gitarrenspiel – einprägsame Melodien und gnadenlos offenherzige Texte… Seine Songs hören sich so vertraut an, denn sie beschreiben die emotionale Seite unseres alltäglichen Lebens. Die Gefühle, die uns ständig begleiten und wir doch so selten im Streß des Alltags wahrnehmen. Man ist schlichtweg fasziniert, hört zu, fühlt sich abgeholt und die Zeit steht still! Ein Konzert, das Raum und Zeit vergessen lässt!

Freitag, 06.03.2026 friday on my mind – Konzert mit StarDog Champion Singer/Songwriter. Einlass 19.00 Uhr – Eintritt frei! – Der Krug (Hut) geht `rum! Rauchfreie Veranstaltung! Musikcasino Gambrinus Rheinstr. 32; 56203 Höhr-Grenzhausen