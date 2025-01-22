BURGLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Burglahr

Am Montag, 09. März 2026, findet im „Heinrichshof“ Burglahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Grundstücksangelegenheit Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Forstwirtschaftsplan 2026 Bauvoranfrage der Ortsgemeinde bezüglich Errichtung einer Lagerhalle Auftragsvergabe; Gehwegsanierung in der Wiedtalstraße Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters

Dieter Reifenhäuser, Ortsbürgermeister