BURGLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Burglahr
BURGLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Burglahr
Am Montag, 09. März 2026, findet im „Heinrichshof“ Burglahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Grundstücksangelegenheit
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Forstwirtschaftsplan 2026
- Bauvoranfrage der Ortsgemeinde bezüglich Errichtung einer Lagerhalle
- Auftragsvergabe; Gehwegsanierung in der Wiedtalstraße
- Einwohnerfragestunde
(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Dieter Reifenhäuser, Ortsbürgermeister