BURGLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Burglahr

Am Montag, 09. März 2026, findet im „Heinrichshof“ Burglahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Grundstücksangelegenheit
  2. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  2. Forstwirtschaftsplan 2026
  3. Bauvoranfrage der Ortsgemeinde bezüglich Errichtung einer Lagerhalle
  4. Auftragsvergabe; Gehwegsanierung in der Wiedtalstraße
  5. Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

  1. Verschiedenes
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters

Dieter Reifenhäuser, Ortsbürgermeister

