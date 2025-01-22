KREIS NEUWIED – Zum Frauentag die Fortsetzung der Unbeugsamen – Arbeitskreis Internationaler Frauentag Neuwied zeigt am 8. März 2026 „Die Unbeugsamen Teil 2“ im Minski

Der 8. März steht im Zeichen des Internationalen Frauentags und der ist auch für den Landkreis Neuwied ein bedeutsames Datum. „Nach wie vor gibt es viele Bereiche, in denen die Gleichberechtigung noch stockt – auch wenn eine der ersten Forderungen, nämlich die Einführung des Frauenwahlrechts, bereits seit über 100 Jahren umgesetzt ist. Am Internationalen Frauentag feiern wir das bereits Erreichte, machen aber zugleich auf defizitäre Bereiche aufmerksam,“ erklärt Daniela Kiefer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied.

Zustimmung erhält Daniela Kiefer von Landrat Achim Hallerbach: „Wir wollen positive Veränderung im Sinne von mehr Chancengleichheit. Zugleich sind wir auch froh, mit der Einrichtung des Frauennotrufs Neuwied und dem zukünftigen Frauenhaus zwei ganz konkrete Einrichtungen vorzuhalten, durch die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, in unserem Landkreis mehr Schutz erfahren. Gleichzeitig bieten diese Institutionen auch präventive Projekte an, mit denen sie dazu beitragen, dass es ein Bewusstsein für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit gibt“, betont der Kreis-Chef.

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag, 8. März 2026, präsentiert der Arbeitskreis Internationaler Frauentag Neuwied um 10:30 den Film „Die Unbeugsamen Teil 2“ im Programmkino Minski in Neuwied. Filmbeginn ist um 11:00 Uhr.

Der Film zeichnet ein lebendiges Portrait ostdeutscher Frauen aus den verschiedenen Gesellschaftsbereichen der DDR. Fünfzehn selbstbewusste Frauen erzählen, wie trotz der staatlich verordneten Gleichberechtigung das Patriarchat regierte. Im Film wird die Vielfalt der Geschlechterbeziehungen im Arbeiter- und Bauernstaat dokumentiert. Er zeigt damit anschaulich die beeindruckenden Lebensleistungen ostdeutscher Frauen auf.

„In der Vorbereitung wurde deutlich, dass es uns wichtig ist, einen Blick auf die Lebenssituationen ostdeutscher Frauen zu werfen und diesen Teil der Frauengeschichte kennen zu lernen. Der Film gibt uns eine Möglichkeit dazu.“, sagt Edith Sauerbier vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dem die Federführung des Arbeitskreis Internationaler Frauentag obliegt. Der Kostenbeitrag beträgt 8 Euro inklusive eines kleinen Sektanfangs zu Beginn. Nach dem Film gibt es Zeit für Austausch und Gespräche. Der Arbeitskreis Internationaler Frauentag besteht seit mehr als dreißig Jahren. Ihm gehören in diesem Jahr folgende Organisationen an, die gemeinsam die Veranstaltung zum 8. März geplant haben:

Ahmadiyya-Gemeinde Neuwied, amnesty international, Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Bundesagentur für Arbeit Rhein-Wied-Westerwald und Jobcenter Landkreis Neuwied, Caritasverband Neuwied, CDU-Frauenunion, Diakonisches Werk Neuwied, Frauenwürde e.V., Gleichstellungsstellen von Stadt und Kreis Neuwied, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), MehrGenerationenHaus Neuwied, UTAMARA-Frauenbegegnungsstätte e.V. und die Volkshochschule der Stadt Neuwied. Die Federführung des Arbeitskreises liegt beim Deutschen Gewerkschaftsbund.