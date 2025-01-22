ALTENKIRCHEN – Ampelaktion von Parents for Future – Klimaschutz darf nicht vergessen werden

Mit bunten Plakaten zogen Parents for Future am Freitag, den 27.02.2026, die Aufmerksamkeit in Altenkirchen auf sich. An drei Ampeln nutzten 30 Teilnehmer die Grünphasen, um dazu aufzurufen, die Parteien zu wählen, die sich ernsthaft für Klimaschutz und den Erhalt unserer Demokratie einsetzen.

„Wir machen uns Sorgen um die Zukunft unserer Kinder und Enkel, und schon jetzt leiden viele Menschen unter den Folgen des Klimawandels“, beschreibt Hans Kneilmann, einer der Organisatoren, die Motivation. „Diese Wahl ist wichtig, denn hier werden die Weichen gestellt für den künftigen Kurs in Sachen Klimaschutz und den Fortbestand unserer Demokratie. Wir erleben zurzeit, wie auf Bundesebene an schon beschlossenen Klimazielen gerüttelt wird und der Ausbau der Erneuerbaren in vielen Bereichen bedroht ist. Auch Herr Schnieder, CDU Rheinland-Pfalz, machte schon vor der Wahl deutlich, dass er die Klimaziele infrage stellt.“

„Wir haben Aufmerksamkeit erregt“, berichteten die Teilnehmer. „Die wartenden Autofahrer hatten Gelegenheit, sich unsere Forderungen wie: ‘Gemeinsam aktiv für Vielfalt, Demokratie und eine lebenswerte Zukunft‘ in Ruhe anzusehen. Die meisten bekundeten ihre Zustimmung.“

Die Gruppe Parents for Future gibt es seit 2023 in Altenkirchen. Sie setzt sich für Klimaschutz und den Erhalt unserer Demokratie ein. Interessierte können sich über „https://altenkirchen.parentsforfuture.de/“ informieren.